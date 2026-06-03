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Apărarea ucraineană în acțiune. Cum au doborât ucrainenii sute de drone și zeci de rachete într-o singură noapte

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Război în Ucraina
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Comandamentul militar ucrainean a publicat imagini video cu intervențiile nocturne ale unităților de apărare antiaeriană din regiunile de Nord, Sud, Est și Centru ale țării. Experții militari și platformele de monitorizare care au analizat traiectoriile de zbor au remarcat o schimbare de tactică din partea Moscovei: valurile masive de drone au fost folosite în principal ca instrument de diversiune, pentru a satura radarele și a distrage atenția de la vectorii principali de atac — rachetele balistice și de croazieră.

Atacul asupra Kievului din noaptea de 2 iunie/FOTO:X
Atacul asupra Kievului din noaptea de 2 iunie/FOTO:X

„În ciuda epuizării și a oboselii, Forțele de Apărare ale Ucrainei protejează țara 24/7 de rachetele și dronele rusești. Zi și noapte păzim cerul, stăm în apărarea pământului natal pentru viitorul țării și al copiilor noștri”, au transmis reprezentanții Forțelor Aeriene sub imaginile care surprind interceptările dramatice de pe timp de noapte.

Principalele ținte ale ofensivei ruse au fost capitala Kiev, precum și regiunile Dnipro, Harkov, Zaporojie și Poltava. Atacurile cu drone au continuat la o intensitate ridicată și pe parcursul zilei de ieri, zeci de aparate de zbor fiind doborâte succesiv de apărătorii ucraineni.

Într-o demonstratie de forță fără precedent, armata rusă a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei în noaptea de 2 iunie, utilizând o strategie combinată de rachete și drone menită să epuizeze și să inducă în eroare apărarea antiaeriană a Kievului. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul a implicat un număr record de 73 de rachete de diferite tipuri și nu mai puțin de 656 de drone de atac.

Kievul, vizat de rachete hipersonice

În capitală, atacul a fost de o violență extremă, Moscova utilizând inclusiv rachete hipersonice de tip „Zircon”, extrem de greu de interceptat. Echipele de salvare și intervenție au acționat în ritm alert pe 29 de locații diferite din oraș.

Bilanțul preliminar indică cel puțin șapte morți și zeci de răniți în Kiev, printre care se numără și doi copii. Raidurile au provocat distrugeri semnificative la clădiri rezidențiale și elemente de infrastructură civilă în nu mai puțin de nouă districte ale capitalei, printre care Podilski, Șevcenkivski, Obolonski, Sveatoșinski, Solomenski, Goloseevski, Pecerski și Darnițki.

Situația cea mai gravă s-a înregistrat însă în orașul Dnipro, unde atacurile succesive din cursul nopții și al zilei de 2 iunie au lovit direct un cartier de locuințe.

Autoritățile locale au raportat un bilanț tragic: 16 persoane și-au pierdut viața, iar alte 42 au fost rănite. Printre victimele civile care au pierit în urma exploziilor se numără și doi băieți, cu vârste de doar 3 și 8 ani. De asemenea, printre răniți se află o fetiță de 7 ani și un adolescent de 17 ani.

Ca urmare a acestei tragedii, administrația locală din Dnipro a declarat ziua de 3 iunie zi de doliu oficial în memoria victimelor. Atacul masiv reconfirmă strategia Moscovei de a pune presiune pe infrastructura critică și pe moralul populației civile din marile centre urbane ale Ucrainei.

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