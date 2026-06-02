Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Cel puțin cinci morți și zeci de răniți la Kiev și Dnipro

Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite după ce Rusia a lansat, în noaptea de luni spre marți, un atac de amploare asupra mai multor orașe din Ucraina. Printre cele mai afectate zone s-au numărat capitala Kiev și orașul Dnipro, unde autoritățile au raportat victime, clădiri avariate și incendii.

Patru persoane au fost ucise în Dnipro, iar alte 16 au fost rănite. La Kiev, o persoană și-a pierdut viața, iar cel puțin 20 de oameni au fost răniți în urma atacurilor,  potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene și citate de BBC.

În capitala ucraineană au fost auzite numeroase explozii puternice în timpul nopții, în timp ce drone și rachete rusești au vizat mai multe zone ale orașului.

Autoritățile au emis alerte de raid aerian pentru cea mai mare parte a teritoriului ucrainean, iar mii de locuitori ai Kievului s-au refugiat în adăposturi.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a făcut apel la populație să rămână în locurile de protecție până la încetarea pericolului.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat că Rusia a folosit inclusiv rachete balistice în atacul asupra capitalei.

Potrivit lui Klitschko, două blocuri de apartamente au fost lovite în timpul bombardamentelor, iar autoritățile se temeau că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.

În mai multe cartiere au fost raportate incendii și întreruperi ale alimentării cu energie electrică, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a evalua amploarea pagubelor.

Atacuri au fost semnalate și în alte regiuni ale țării. În Zaporojie, o instalație industrială a fost lovită în urma bombardamentelor.

Cu doar câteva ore înaintea bombardamentelor, președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a avertizat populația că serviciile de informații au indicii privind pregătirea unui atac major din partea Rusiei.

„Avertismentele serviciilor de informații privind atacurile rusești rămân valabile. Este posibil un atac de amploare – l-au pregătit”, a declarat Zelenski în mesajul său transmis luni seară.

Avertismentul liderului ucrainean a venit după ce Rusia a anunțat săptămâna trecută că va începe „atacuri sistematice” împotriva unor obiective militare din Kiev.

Totodată, Ministerul rus de Externe le-a recomandat cetățenilor străini, inclusiv personalului diplomatic și reprezentanților organizațiilor internaționale, să părăsească Kievul cât mai curând posibil.

Noua ofensivă rusă are loc într-un moment în care Ucraina și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor petroliere de pe teritoriul Rusiei.

În ultimele săptămâni, ambele tabere au raportat atacuri repetate cu drone și rachete, conflictul intrând într-o nouă etapă de escaladare după eșecul încercărilor de relansare a negocierilor de pace.

Autoritățile ucrainene continuă operațiunile de salvare și evaluare a pagubelor, iar bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție verifică zonele afectate de bombardamente.

