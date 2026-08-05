Călin Georgescu critică trecerea la euro, deși are depozite în moneda europeană: „Renunți la leu, renunți la suveranitate”

Călin Georgescu a reacționat după declarațiile președintelui Nicușor Dan privind existența unui acord politic pentru trecere României la euro. Fostul candidat la prezidențiale, care declara în 2024 că are conturi de sute de mii de euro, afirmă acum că adoptarea monedei europene ar reprezenta „trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor”.

„Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor. O hotărâre care intră în fiecare pensie, în fiecare salariu și în prețul fiecărei pâini nu poate fi prezentată poporului ca un fapt împlinit. Dincolo de proceduri și tratate, există o obligație morală și democratică: românii trebuie ascultați și trebuie să aibă ultimul cuvânt”, a scris Călin Georgescu, marți seară, pe Facebook.

„Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră”

Într-un tir de sloganuri cu accent naționalist, Georgescu susține că trecerea la euro ar fi echivalentă cu renunțarea la suveranitate:

„Renunți la leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia. Leul este al românilor: păstrăm leul, păstrăm șansa de a ne reface țara prin noi înșine”.

„Euro nu este garanția prosperității”

Fostul candidat invocă, în aceeași postare, și exemplul unor state europene care nu au adoptat moneda unică europeană.

„Priviți la Europa: Marea Britanie a fost membră a construcției europene timp de aproape cinci decenii fără să renunțe la lira sterlină. Astăzi, dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene, șase nu folosesc euro: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca. Euro nu este garanția prosperității, iar moneda națională nu este o piedică în calea ei”.

Călin Georgescu încheie postarea cu avertismente sumbre:

„Trecerea la euro ar duce la o scumpire generalizată. Veniturile vor rămâne la fel, în timp ce costurile vieții vor exploda. Din nou. Cine va plăti prețul? Poporul român. Omul de rând. Micul producător va fi lovit crunt, până la dispariție. Banii românilor să lucreze pentru români: păstrăm leul, păstrăm demnitatea de oameni liberi”, spune fostul candidat la prezidențiale.

Nicușor Dan: „Există acord politic pentru trecerea la euro”

Reacția lui Călin Georgescu vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat recent că există un consens politic larg în privința obiectivului aderării României la zona euro.

„Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern. (...) Și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, a afirmat șeful statului, după ce agenției Fitch a publicat vineri raportul care menține ratingul României.

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Georgescu declara în 2024 conturi în euro în valoare de 264.000 de euro

Amintim că, în declarația de avere completată de în 2024, în calitate de canditat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu menționa două conturi bancare în moneda europeană la OTP Bank: unul de 100.000 de euro, altul în valoare de 164.000 de euro.

Declarația de avere a lui Călin Georgescu este publică și poate fi consultată pe site-ul Biroului Electoral Central, AICI.

Peste 500.000 euro, investiți în 2011 în Austria

O investigație jurnalistică realizată de Rise Project, oferea, în 2024, detalii despre afacerile imobiliare profitabile făcute în trecut de Călin Georgescu. Potrivit publicației, familia Georgescu și-a petrecut mai mulți ani în Austria, unde a investit sute de mii de euro în imobiliare.

Jurnaliștii români de investigație au identificat împreună cu cei ai publicației Profil, din Austria, câteva dintre achizițiile făcute de cuplul Georgescu începând din 2011.

„Prima tranzacție are loc în 5 iunie 2011, când familia Georgescu semnează un contract de vânzare cumpărare pentru un apartament în valoare de 110.000 euro, într-o localitate de lângă Viena. În acest moment, Călin Georgescu începe al doilea an de activitate în poziția de raportor la ONU. Imaginile satelitare sugerează că vechea clădire, pe care a cumpărat-o familia Georgescu, a fost demolată și în locul ei a fost construită o nouă vilă”, arată sursa citată.

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Pe 3 noiembrie 2011, soții Georgescu au cumpărat a doua proprietate în Austria.

„Este vorba despre o vilă pentru care plătesc 410.000 euro. Imobilul se află în Alland, localitate pitorească care se întinde pe niște coline împădurite la doar 30 de kilometri de Viena, capitala Austriei”, arată investigația.

Vila din Austria, cu bani din afaceri imobiliare în România

Documentele obținute de RISE și cronologia tranzacțiilor sugerează că parte din bani ar fi venit din România, unde cuplul Georgescu a făcut primul milion de euro cu o altă tranzacție imobiliară. Banii au venit de la Husein Ozghen, care potrivit jurnaliștilor a fost un apropiat al tandemului PSD Radu Mazăre – Nicușor Constantinescu, grupare care numără ani grei de închisoare pentru corupție, multe retrocedări ilegale și combinații imobiliare pe litoral.

Contactat de jurnaliștii Rise Project, Husein Ozghen (73 de ani), a declarat că e o pură coincidență că a cumpărat de la Georgescu atât locuința din Corbeanca, cât și apartamentul din Titan. Susține că nu îl cunoștea și nu știe să fi fost un apropiat de gruparea Mazăre. Iar un milion de euro nu i se pare mult.