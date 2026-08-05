Blocaj major pentru Autostrada A8. Contractul tronsonului care iese din țară spre Republica Moldova, suspendat de instanță

Curtea de Apel București a dispus suspendarea contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni, între DN24 (Iași) și Vama Ungheni (Pod peste Prut), după ce a admis plângerile formulate de companiile Construcții Erbașu și Concelex.

Decizia instanței vine la doar o lună după ce Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat contractul cu asocierea italiană condusă de Itinera S.P.A., desemnată câștigătoare a licitației.

Curtea de Apel a suspendat executarea contractului

Hotărârea pronunțată pe 5 august 2026 este definitivă și prevede suspendarea executării contractului până la soluționarea cauzei pe fond.

Instanța a admis plângerile formulate de Construcții Erbașu și Concelex împotriva deciziei Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). Totodată, Curtea de Apel a admis și plângerea depusă de asocierea Itinera S.P.A. – Saipem S.P.A. – ICM S.P.A., anulând parțial decizia CNSC și stabilind continuarea judecării contestației.

„Admite plângerile formulate de petentele Erbașu şi Concelex şi modifică decizia CNSC (...). Suspendă executarea contractului până la soluţionarea cauzei. Definitivă”, se arată în hotărârea Curții de Apel București.

Următorul termen în dosar a fost stabilit pentru data de 30 septembrie 2026.

Contract de peste 3,5 miliarde de lei

Contractul de proiectare și execuție a tronsonului 4 Iași – Vama Ungheni a fost semnat pe 2 iulie 2026 între CNIR și asocierea Itinera S.P.A. – Saipem S.P.A. – ICM S.P.A., după ce CNSC respinsese contestațiile formulate în procedura de atribuire.

Anterior, pe 24 aprilie 2026, CNIR desemnase drept câștigătoare asocierea condusă de Itinera, cu o ofertă în valoare de 3,57 miliarde de lei, fără TVA.

Un alt tronson al Autostrăzii A8 este blocat în contestații

Tronsonul 4 nu este singurul sector al Autostrăzii Unirii afectat de litigii.

Și contractul pentru tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani este blocat, după ce procedura de atribuire a fost contestată de mai mulți participanți la licitație.

Compania Națională de Investiții Rutiere desemnase pe 8 aprilie 2026 drept câștigătoare asocierea formată din Danlin XXL, în calitate de lider, alături de Groma Hold LTD, Intertranscom Impex și Evropeiski Patisha.

Ulterior, rezultatul licitației a fost contestat, iar CNSC a admis parțial mai multe contestații și a dispus măsuri de remediere pe care CNIR trebuie să le pună în aplicare.

Suspendarea contractului pentru tronsonul Iași–Ungheni întârzie, cel puțin temporar, demararea lucrărilor pe unul dintre cele mai importante sectoare ale Autostrăzii A8, proiect care urmează să asigure legătura rutieră dintre Iași și viitorul pod peste Prut de la Ungheni.