Mark Rutte cere sprijin militar de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina: „Să nu pierdem din vedere acest război”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut apel miercuri la statele membre ale Alianței să își intensifice sprijinul militar pentru Ucraina și să nu lase conflictul să treacă în plan secund.

Declarația a fost făcută la începutul unei reuniuni a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfășurată la Berlin, unde participă statele care susțin militar Kievul în războiul cu Rusia.

„Trebuie să fim atenţi că suntem capabili să asigurăm un sprijin neîntrerupt pentru Ucraina”, a indicat Rutte.

Acesta a stabilit și o țintă ambițioasă pentru ajutorul militar din acest an.

„Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ce-i trebuie pentru a continua lupta. Aşadar, există un acord larg asupra acestui lucru de ambele părţi ale Atlanticului”, a mai spus el.

În acest context, șeful NATO a cerut statelor membre să contribuie la atingerea unui obiectiv de 60 de miliarde de dolari pentru sprijinul acordat Ucrainei în 2026.

Potrivit lui Rutte, principalele priorități discutate la reuniunea de la Berlin sunt apărarea antiaeriană, dronele, rachetele și munițiile pentru artileria cu rază lungă de acțiune.

Acesta a susținut că Ucraina continuă să reziste pe front și produce pierderi semnificative armatei ruse.

„Ucraina îşi menţine poziţiile pe câmpul de luptă şi provoacă pierderi enorme ruşilor, peste 35.000 (de soldaţi) pe lună”, a declarat acesta.

Reuniunea are loc într-un context geopolitic complicat, în care negocierile pentru încheierea conflictului, inițiate sub presiunea președintelui american Donald Trump, sunt în impas.

Pe de o parte, președintele rus Vladimir Putin cere cedarea unor teritorii din estul Ucrainei, inclusiv zone din Donbas, în timp ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice compromis teritorial.

În același timp, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, după acțiunile militare ale SUA și Israel împotriva Iranului, a mutat temporar atenția internațională de la războiul din Ucraina.