LPF a stabilit când se joacă derby-ul Rapid - Dinamo
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, astăzi, programul etapei cu numărul 5 din ediția 2026/2027 a Superligii, care include şi confruntarea FC Rapid - Dinamo. Meciurile se vor disputa în perioada 14-17 august.
Socotit a fi una dintre partidele de mare interes din prima ligă de fotbal a României, meciul Rapid - Dinamo se va juca sâmbătă, 15 august, la ora 21.30.
De asemenea, LPF a anunțat amânarea confruntării CFR Cluj - Universitatea Cluj din etapa cu numărul 4.
Iată cum arată programul acestor runde:
Etapa a 4-a
Vineri, 7 august 2026
UTA Arad - FC Rapid...............21.00
Sâmbătă, 8 august 2026
Farul - FK Csikszereda............18.30
Dinamo - FC Voluntari.............21.30
Duminică, 9 august 2026
Petrolul - Oțelul..............18.30
Univ. Craiova - FC Argeș.......21.30
Luni, 10 august 2026
FC Botoșani - Corvinul..........18.30
Sepsi - FCSB....................21.30
Meciul CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.
Etapa a 5-a
Vineri, 14 august 2026
FC Voluntari - Petrolul .....18.30
FC Argeş - Farul.............21.30
Sâmbătă, 15 august 2026
Csikszereda - Sepsi..........18.30
Rapid - Dinamo...............21.30
Duminică, 16 august 2026
Corvinul - CFR Cluj.........18.30
Oţelul - Univ. Craiova......21.30
Luni, 17 august 2026
„U” Cluj - UTA Arad.........18.30
FCSB - FC Botoşani..........21.30
Meciurile vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.