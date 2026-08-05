LPF a stabilit când se joacă derby-ul Rapid - Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, astăzi, programul etapei cu numărul 5 din ediția 2026/2027 a Superligii, care include şi confruntarea FC Rapid - Dinamo. Meciurile se vor disputa în perioada 14-17 august.

Socotit a fi una dintre partidele de mare interes din prima ligă de fotbal a României, meciul Rapid - Dinamo se va juca sâmbătă, 15 august, la ora 21.30.

De asemenea, LPF a anunțat amânarea confruntării CFR Cluj - Universitatea Cluj din etapa cu numărul 4.

Iată cum arată programul acestor runde:

Etapa a 4-a

Vineri, 7 august 2026

UTA Arad - FC Rapid...............21.00

Sâmbătă, 8 august 2026

Farul - FK Csikszereda............18.30

Dinamo - FC Voluntari.............21.30

Duminică, 9 august 2026

Petrolul - Oțelul..............18.30

Univ. Craiova - FC Argeș.......21.30

Luni, 10 august 2026

FC Botoșani - Corvinul..........18.30

Sepsi - FCSB....................21.30

Meciul CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Etapa a 5-a

Vineri, 14 august 2026

FC Voluntari - Petrolul .....18.30

FC Argeş - Farul.............21.30

Sâmbătă, 15 august 2026

Csikszereda - Sepsi..........18.30

Rapid - Dinamo...............21.30

Duminică, 16 august 2026

Corvinul - CFR Cluj.........18.30

Oţelul - Univ. Craiova......21.30

Luni, 17 august 2026

„U” Cluj - UTA Arad.........18.30

FCSB - FC Botoşani..........21.30

Meciurile vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.