Rutte vrea ca mai multe țări NATO să sprijine financiar Ucraina: statele care duc greul

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul suedez Ulf Kristersson au cerut statelor membre ale alianței să își crească sprijinul financiar și militar pentru Ucraina, afirmând că povara ajutorului este suportată doar de un grup restrâns de țări.

Mark Rutte a declarat că sprijinul acordat Kievului „nu este distribuit uniform în cadrul NATO”, menționând că state precum Suedia, Canada, Germania, Olanda și Danemarca contribuie semnificativ mai mult decât alte membre ale alianței.

La rândul său, premierul suedez a subliniat că Suedia este al treilea cel mai mare donator pentru Ucraina și a transmis că și-ar dori ca mai multe țări să se implice la același nivel, conform The Guardian.

„Trebuie să fim consecvenți și fermi în sprijinul nostru. Mi-aș dori ca mai multe țări care vorbesc atât de frumos despre Ucraina să contribuie și financiar”, a spus premierul Kristersson.

Declarațiile vin după momente tensionate în regiunea baltică. Rusia și-a intensificat amenințările la adresa statelor baltice, acuzându-le că ar colabora cu Ucraina pentru lansarea unor atacuri cu drone de pe teritoriul lor. Moscova a vizat în special Latvia, în ciuda dezmințirilor venite din partea Uniunii Europene, NATO și liderilor regionali.

Autoritățile letone au emis al treilea avertisment privind drone în doar trei zile, după detectarea unui aparat de zbor fără pilot în spațiul aerian al țării. Și Lituania a transmis noi alerte către populație.

În paralel, Estonia a convocat diplomatul rus de rang înalt de la ambasada din Tallinn, acuzând Moscova de o campanie continuă de dezinformare.

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a avertizat că pacea în Europa „nu mai poate fi considerată un lucru garantat”, susținând că vechea arhitectură de securitate europeană nu mai este valabilă în actualul context geopolitic.

Totodată, cancelarul german Friedrich Merz a propus ca Ucraina să primească statut de „membru asociat” al Uniunii Europene, pentru a accelera procesul de aderare și a sprijini negocierile de pace.