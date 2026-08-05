 Nelu Tătaru ajunge în fața judecătorilor cu un dosar „curățat” de o parte din probe. Tribunalul Vaslui a decis că procesul poate începe | adevarul.ro
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Nelu Tătaru ajunge în fața judecătorilor cu un dosar „curățat” de o parte din probe. Tribunalul Vaslui a decis că procesul poate începe

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Fostul ministru al Sănătății Nelu Tătaru va fi judecat într-un dosar în care este acuzat de 32 de fapte de luare de mită. Tribunalul Vaslui a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii DNA Iași și a dispus începerea judecății. Alături de fostul ministru vor ajunge în fața instanței și trei persoane acuzate că i-ar fi oferit mită.

Nelu Tătaru va fi judecat. FOTO: Inquam/George Călin
Nelu Tătaru va fi judecat. FOTO: Inquam/George Călin

Decizia Tribunalului Vaslui nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Iași, relatează Ziarul de Iași. 

Acuzațiile aduse fostului ministru

Nelu Tătaru a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2024. Potrivit acuzațiilor procurorilor, în perioada aprilie-iulie 2024, acesta ar fi primit bani și bunuri de la pacienți ai Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși, unde lucra ca medic chirurg.

Anchetatorii susțin că fostul ministru ar fi primit, în total, aproximativ 5.100 de lei de la 26 de pacienți.

Dosarul a trecut însă printr-o etapă complicată în camera preliminară, după o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la atribuțiile polițiștilor Direcției Generale Anticorupție.

Instanța supremă a stabilit, într-o cauză distinctă provenită de la Curtea de Apel Alba Iulia, că polițiștii DGA pot efectua acte de cercetare penală în dosarele de corupție doar atunci când acestea îi vizează pe angajații Ministerului Afacerilor Interne.

Mai multe probe au fost eliminate din dosar

Decizia a avut consecințe și asupra dosarului lui Nelu Tătaru, întrucât o parte dintre probele pe care procurorii DNA și-au fundamentat acuzațiile fuseseră obținute cu participarea polițiștilor DGA.

Aceștia fuseseră delegați pentru efectuarea unor activități precum filaje, supravegheri, interceptări sau operațiuni sub acoperire în Spitalul Municipal din Huși.

La sfârșitul lunii aprilie, Tribunalul Vaslui a decis anularea și eliminarea din dosar a mai multor astfel de probe și acte procedurale. Printre acestea se numără ordonanțe de delegare, procese-verbale privind percheziții informatice și redarea unor interceptări, precum și declarații de martori consemnate de polițiști.

Chiar și după eliminarea acestor probe, judecătorii au constatat legalitatea sesizării instanței și au dispus începerea procesului în care fostul ministru este acuzat de luare de mită.

Hotărârea poate fi contestată, urmând ca, în această situație, Curtea de Apel Iași să se pronunțe asupra deciziei Tribunalului Vaslui.

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