 Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „De ziua mea, anul trecut, am primit cenușa lui într-o urnă” | adevarul.ro
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Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „De ziua mea, anul trecut, am primit cenușa lui într-o urnă”

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Mihaela Rădulescu a făcut o mărturisire dureroasă la un an de la moartea partenerului său de viață, Felix Baumgartner. Prezentatoarea TV a vorbit despre cât de mult s-a schimbat viața ei în ultimul an.

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu
Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu FOTO Arhivă

Mihaela Rădulescu a împărtășit în online câteva gânduri despre aniversarea fiului ei și despre propria zi de naștere, făcând o comparație între momentele dramatice trăite anul trecut și prezent.

„Ce diferență face un an… De ziua fiului meu anul trecut am avut înmormântările lui Felix. De ziua mea anul trecut i-am luat cenușa într-o cutie… Dar anul acesta, am purtat un zâmbet, o rochie neagră lungă și atâta dragoste și recunoștință pentru oamenii uimitori din jurul meu”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

În aceeași postare, Mihaela Rădulescu i-a dedicat câteva rânduri emoționante fiului său, căruia i-a mulțumit pentru susținerea necondiționată din perioada în care a avut cea mai mare nevoie de familie.

„La mulți ani, băiețelul meu, bătaia inimii mele pentru totdeauna. Cred că te-am crescut corect, pentru că te-am avut sprijin cel mai puternic atunci când aveam cu adevărat nevoie. Vă mulțumesc din suflet la fiecare în parte care îmi trimiteți o îmbrățișare de la orice distanță, un cuvânt, flori, cele mai frumoase urări”, a transmis prezentatoarea.

Ea le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost aproape în ultimele luni și a vorbit atât despre importanța prietenilor adevărați, cât și despre puterea femeilor de a se susține reciproc.

„Noroc tuturor femeilor puternice de acolo, tuturor femeilor gata să susțină și să ridice alte femei, tuturor prietenilor adevărați pe care îi primim și pe care îi ținem, tuturor celor care ați fost atât de drăguți cu mine când eram prea deprimată și prea pierdută. Sper că voi fi mereu alături de tine. Celebrează viața, fiecare secundă a ei, și trimite-i la dracu’ pe toți oamenii falși și perfizi din viața ta. Așa prosperăm, nu doar supraviețuim”, a încheiat Mihaela Rădulescu.

Felix Baumgartner a fost unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din domeniul aviației și al sporturilor extreme. El și Mihaela Rădulescu au format un cuplu timp de aproape 11 ani. Sportivul austriac a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă produs în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriaticii, în Italia.

La momentul tragediei, Felix Baumgartner se afla în vacanță alături de Mihaela Rădulescu. Accidentul s-a produs în timp ce sportivul efectua un zbor cu parapanta.

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