Condamnare definitivă pentru fostul ministru Daniel Chițoiu: 4 ani de închisoare și interdicție de a mai conduce

Curtea de Apel Pitești a decis joi, 8 ianuarie, majorarea pedepsei fostului ministru Daniel Chițoiu de la 3 la 4 ani de închisoare și a stabilit executarea acesteia în regim de detenție. Hotărârea este definitivă și vizează accidentul rutier produs în decembrie 2019, soldat cu moartea a două persoane și rănirea unei a treia.

Curtea de Apel Pitești a admis apelurile formulate de procurori și de părțile civile și a desființat în parte sentința pronunțată anterior de Judecătoria Pitești, care stabilise o pedeapsă de 3 ani de închisoare. În urma rejudecării, instanța a decis majorarea pedepsei la 4 ani și schimbarea regimului de executare, astfel încât aceasta să fie ispășită în detenție.

Accidentul a avut loc în decembrie 2019, când autoturismul condus de Daniel Chițoiu a intrat pe contrasens și a lovit violent o altă mașină. În urma impactului, un bărbat de 82 de ani și soția sa au murit, iar o altă persoană a fost rănită. Procurorii au început urmărirea penală în ianuarie 2020, la mai puțin de o lună de la tragedie. La momentul punerii sub acuzare, Chițoiu a refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor și a negat că ar fi vorbit la telefon în timpul accidentului. El a fost trimis în judecată în august 2020.

Ce a decis Curtea de Apel

În minuta instanței se arată: „Admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PITEŞTI, părţile civile PRISTAVU DANIEL CONSTANTIN, PRISTAVU CARMEN ANDREEA, NIȚĂ NAZIANA MARIA, şi NIȚĂ DAVID GABRIEL, prin reprezentant NIȚĂ NAZIANA MARIA şi partea responsabilă civilmente GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., împotriva sentinţei penale nr. 744 din 09 aprilie 2025, pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 11286/280/2020. Desfiinţează în parte sentinţa penală şi, rejudecând dispune următoarele: Majorează pedeapsa principală a închisorii aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 2 şi 3 cod penal, de la 3 ani la 4 ani. Modifică regimul de executare şi dispune ca pedeapsa să fie executată în regim de detenţie, conform art. 60 cod penal”, potrivit G4Media.

Totodată, instanța a decis să îi interzică lui Daniel Chițoiu dreptul de a conduce autovehicule: „Aplică inculpatului şi interzicerea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, potrivit art. 66 alin. 1 lit. i cod penal, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani şi ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale”.

În ceea ce privește despăgubirile, Curtea de Apel a redus cuantumul daunelor morale: „Reduce cuantumul daunelor morale acordate părţilor civile Niţă Naziana Maria şi Pristavu Daniel Constantin la câte 400.000 lei fiecare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei”.

Apelul formulat de fostul ministru a fost respins: „Respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul CHIȚOIU DANIEL”. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Decizia este definitivă. Hotărârea a fost pronunțată la data de 8 ianuarie 2026, de Curtea de Apel Pitești - Secția Penală și pentru cauze cu minori și familie.