Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
Deputați ruși cer lovituri cu rachete asupra Europei și atacarea navelor americane, după confiscarea unui petrolier rusesc în Atlantic

Publicat:

Retorica dură de la Moscova a atins un nou nivel, după ce mai mulți deputați ai Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus) au cerut deschis atacuri militare împotriva Europei și a navelor americane, ca reacție la confiscarea petrolierului Marinera, sub pavilion rusesc, de către forțele Statelor Unite în Atlantic, scrie Moscow Times.

Intervenție a forțelor americane pentru capturarea petrolierului rusesc/FOTO:X
Intervenție a forțelor americane pentru capturarea petrolierului rusesc/FOTO:X

Potrivit unor parlamentari ruși, armata ar trebui să „înceapă să scufunde nave americane” și să lovească ținte din Europa cu rachete de tip „Oreșnik”, în ceea ce ei descriu drept un răspuns legitim la acțiunea Washingtonului.

Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, Aleksei Jurovlev, a catalogat intervenția SUA drept „piraterie pură” și un act echivalent cu un atac asupra teritoriului Federației Ruse.

„Să lovești cu torpile și să scufunzi câteva nave ale pazei de coastă americane – care, apropo, își <<apără>> țărmul la mii de kilometri distanță – ar fi un răspuns normal. Statele Unite, aflate într-o stare de euforie a impunității după operațiunea din Venezuela, pot fi oprite acum doar printr-un asemenea <<șut in nas>>”, a declarat Jurovlev pentru publicația Podiom.

La rândul său, deputatul Andrei Guruliov a susținut că operațiunea împotriva petrolierului Marinera face parte din pregătirea Occidentului pentru un conflict major cu Rusia. În opinia sa, Moscova ar trebui să acționeze preventiv, distrugând „logistica inamicului” prin orice mijloace, inclusiv lovituri cu rachete.

„Ce ne împiedică să lovim, de exemplu, Rheinmetall, care produce muniție pentru Ucraina? Nimic nu ne împiedică. Și atunci muniția se termină”, a declarat Guruliov pentru Readovka. „Avem nevoie de voință politică pentru a închide toate canalele.”

Capturarea petrolierului

Petrolierul Mariner, plecat din Venezuela și care și-ar fi schimbat pavilionul în larg, adoptându-l pe cel rusesc, a fost interceptat de paza de coastă a SUA, cu sprijinul marinei americane, într-o zonă dintre Marea Britanie și Islanda. Operațiunea a avut loc în pofida solicitărilor Moscovei, transmise pe canale diplomatice, de a înceta urmărirea navei.

Potrivit Comandamentului European al Forțelor Armate ale SUA, nava se îndrepta spre Murmansk și a fost reținută pentru încălcarea sancțiunilor americane, în baza unui mandat emis de un tribunal federal. Agenția Reuters relatează că Rusia ar fi trimis o submarină și nave militare pentru a escorta petrolierul, însă acestea nu au intervenit pentru a împiedica capturarea.

Conform acelorași surse, Marinera ar fi părăsit Venezuela sub un pavilion fals, fiind înregistrat, cel puțin formal, în Guyana.

Casa Albă a anunțat că membrii echipajului, inclusiv cetățeni ruși, vor fi trimiși în fața instanței. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a administrației americane, Karoline Leavitt.

Escaladarea verbală de la Moscova vine pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Rusia și Occident, iar apelurile publice la lovituri militare directe ridică semne de întrebare serioase cu privire la riscul unei confruntări deschise, dincolo de războiul deja în desfășurare în Ucraina.

Rusia

