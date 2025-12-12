Ucrainenii au atacat din nou cu drone Moscova. Aeroportul Șeremetievo și-a suspendat decolările

Ucrainenii au atacat cu drone Moscova, pentru a doua zi consecutiv, iar opt dintre ele au fost doborâte, a anunțat Ministerul rus al Apărării.

Pentru a doua zi consecutiv, Ministerul Apărării din Rusia a raportat un val de drone ucrainene deasupra țării și a transmis că a doborât 90 dintre ele, inclusiv unele deasupra Mării Negre, potrivit Sky News.

În orașul Tver, situat la 180 de kilometri nord-vest de Moscova, autoritățile locale au declarat că șapte persoane au fost rănite. Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat că opt drone au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitală.

Aeroportul Șeremetievo din Moscova a anunțat că a suspendat decolările din cauza atacurilor.

Ministerul rus al Apărării a anunțat joi că a doborât cel puțin 287 de drone în mai multe regiuni. Cel puțin 40 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Moscova, a precizat acesta, în timp ce 118 drone au fost distruse numai deasupra regiunii de frontieră Briansk.

Ministerul a anunțat că zborurile au fost deviate de pe toate aeroporturile principale din Moscova ca urmare a atacului.