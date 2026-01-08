search
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze lichefiate către țări europene

Război în Ucraina
Publicat:

Guvernele europene au fost acuzate că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Noi date arată că Kremlinul a câștigat anul trecut aproximativ 7,2 miliarde de euro din exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) către țările din UE.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Deși UE a promis să interzică importurile de GNL rusesc până în 2027, cantitățile livrate din complexul Yamal nu au scăzut, iar în 2025 peste 15 milioane de tone au ajuns în porturile europene, generând pentru Kremlin venituri estimate la 7,2 miliarde de euro, potrivit The Guardian.

Deși Europa a redus livrările de gaze prin conducte din Rusia de la invazia pe scară largă a Ucrainei, ponderea UE din transporturile globale de GNL de la Yamal a crescut anul trecut, al patrulea al războiului din Ucraina, ajungând la 76,1%, față de 75,4% în 2024, arată raportul.

Importurile rămân legale, iar UE a fost reticentă în a interzice transporturile rusești de GNL, în special din cauza dependenței Europei Centrale și de Est de această sursă de energie.

Una dintre cele două companii europene de transport maritim despre care se spune că formează coloana vertebrală logistică a GNL-ului Yamal este Seapeak, cu sediul în Regatul Unit.

Cea mai recentă analiză sugerează că Seapeak a transportat 37,3% din GNL-ul Yamal cu navele sale, în timp ce compania grecească Dynagas a transportat 34,3%. Cele două companii au fost contactate pentru comentarii.

Unsprezece dintre cele 14 tancuri specializate de tip spărgător de gheață Arc7 care transportă GNL de la Yamal sunt deținute de Seapeak, companie aflată în proprietatea fondului american de investiții Stonepeak, și de Dynagas.

Regatul Unit a anunțat că în acest an va face tranziția către o interdicție privind furnizarea de servicii maritime pentru navele care transportă GNL rusesc.

În contextul geopolitic actual, nu ne putem permite încă un an de complicitate. Nu suntem doar clienți, suntem infrastructura esențială care menține acest proiect-fanion în viață. Fiecare transport descărcat într-un terminal din UE reprezintă un depozit direct într-un fond de război care alimentează masacrul din Ucraina. Trebuie să oprim oxigenul profiturilor energetice ale Rusiei și să închidem acum portița Yamal.”

Uzina Yamal din Rusia depinde de accesul la porturile UE și de utilizarea tancurilor de GNL spărgătoare de gheață din clasa Arc7, construite special pentru acest proiect.

Navele ar fi nevoite să accepte rute de transport semnificativ mai lungi dacă nu ar avea posibilități de descărcare sau reîncărcare în porturi din UE, inclusiv Zeebrugge, în Belgia.

Un total de 87 de nave au livrat 6,3 milioane de tone de GNL în porturile franceze Dunkerque și Montoir în 2025, ceea ce face din Franța cel mai mare importator. Compania energetică franceză TotalEnergies rămâne un investitor-cheie în proiectul Yamal din Rusia.

Accesul la porturile europene permite tancurilor de clasă arctică să se întoarcă rapid în Arctica pentru a încărca mai mult gaz, în loc să fie blocate în voiaje de câteva săptămâni către Asia.

