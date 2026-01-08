Propunerea cu care CFR Cluj vrea să-i închidă gura lui Ciprian Deac. Fotbalistul a fost tras pe dreapta de conducerea tehnică

Conducerea clubului de fotbal CFR Cluj îi propune jucătorului său Ciprian Deac (39 de ani) o funcție în stafful administrativ, după ce nu a fost inclus de antrenorul Daniel Pancu (48 de ani) în lotul deplasat în stagiul de pregătire din Oliva Nova (Spania).

Într-un comunicat de presă publicat, joi, pe site-ul oficial, conducerea clubului susține că decizia de a nu-l include în lot este una de natură tehnică și ea nu anulează performanțele lui Ciprian Deac, care a cucerit 14 trofee cu formația ardeleană.

„O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanțele și importanța unui sportiv. Puțini jucători se nasc ca el, și puțini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă. A muncit fără încetare, și-a depășit orice limită, chiar și când jocul a presupus, inevitabil, și accidentări, și a fost mereu dispus să ajute. Și nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puțin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre și profesionistul care a influențat nenumărați tineri să meargă pe acest drum”, se menționează în comunicat.

Oficialii grupării susțin că negociază în prezent cu Ciprian Deac, jucător care încă nu și-a anunțat retragerea din activitate, preluarea unui post în stafful administrativ. Oferta a fost făcută pentru a-i mai stinge din nemulțumiri.

„O muncă pentru care îi vom fi mereu recunoscători, și nu doar prin vorbe. Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el își va dori asta, și purtăm deja discuții cu el pentru a-și continua povestea alb-vișinie din postura de membru al staffului administrativ. Indiferent de poziția pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanță unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, se mai precizează pe site-ul citat.

Deac a evoluat în trei rânduri pentru CFR Cluj, între 2005-2007, 2008-2010 și 2017-prezent, timp în care a câștigat 7 titluri, 4 Cupe ale României și 3 Supercupe. În actualul sezon el a jucat în 8 partide reușind o pasă de gol.