Forțele ruse au lovit un supermarket din Zaporojie. Cel puțin 14 persoane au fost rănite, inclusiv un copil

Forțele ruse au atacat un supermarket din orașul ucrainean Zaporojie, din sudul țării, pe 14 decembrie, rănind cel puțin 14 persoane, printre care și un copil de șase ani, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

Potrivit lui Fedorov, supermarketul este situat într-un cartier rezidențial. Imaginile publicate de autorități arată amploarea distrugerilor provocate clădirii.

Printre răniți se numără doi membri ai echipelor de intervenție și un polițist, a mai precizat guvernatorul, citat de Kyiv Independent.

→ Imaginea 1/3: Atac în Zaporojie FOTO Administrația militară regională Zaporojie

Atacul are loc în contextul în care Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni lucrează la finalizarea unui acord de pace, pe fondul presiunilor exercitate de Washington pentru încetarea războiului total declanșat de Rusia.

Între timp, Rusia își continuă atacurile regulate asupra orașelor ucrainene, vizând infrastructura energetică și civilă și impunând condiții care, în esență, echivalează cu capitularea Ucrainei.