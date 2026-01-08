search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cine era femeia ucisă de ICE. Proteste în mai multe orașe din SUA după violențele din Minneapolis

0
0
Publicat:

Împușcarea mortală a unei femei de către un agent al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) în timpul unei operațiuni în Minneapolis, miercuri dimineață, a declanșat proteste în întreaga țară.

Femeia avea 37 de ani FOTO Renee Nicole Good / Facebook
Femeia avea 37 de ani FOTO Renee Nicole Good / Facebook

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), agenții ICE desfășurau o operațiune când un grup de persoane a încercat să-i blocheze. Un videoclip difuzat de autorități arată un SUV închis, oprit pe drum, în timp ce agenții se apropie de vehicul și ordonă șoferului să coboare, potrivit NBC.

Când un agent trage de mânerul ușii șoferului, vehiculul începe să se deplaseze înainte. Un agent ICE aflat în apropierea părții frontale a SUV-ului scoate atunci arma și trage, lovind șoferul.

Sursa: Pedro L. Gonzalez@emeriticus / X

Secretarul DHS, Kristi Noem, a descris împușcarea drept un act de autoapărare, numind acțiunile șoferului „terorism intern”.

„Ofițerul ICE, temându-se pentru viața sa și a celorlalți ofițeri, precum și pentru siguranța publicului, a tras focuri defensive”, a spus Noem. „A folosit antrenamentul său pentru a-și salva viața și pe cea a colegilor săi.”

Primarul Minneapolis, Jacob Frey, a respins puternic această caracterizare după ce a vizionat videoclipul: „Ei încearcă deja să dea vina pe asta ca fiind un act de autoapărare”, a spus Frey. „Văzând videoclipul cu ochii mei, vreau să le spun tuturor direct că asta e o prostie. Acesta a fost un agent care a folosit cu neglijență puterea, rezultând în moartea unei persoane.”

Sursa: Joe Moeller@joemoeller44 / X

Împușcătura a determinat sute de protestatari să iasă pe străzile din Minneapolis, scandând „Arestați criminalul”. Demonstranții s-au adunat în semn de solidaritate, cerând responsabilitate și justiție.

Citește și: Migranți tratați inuman în centrele ICE din Florida: „A trebuit să mâncăm ca niște animale”

Sursa:  Gurpreet Garry Walia @garrywalia_ / X

„Am un mesaj pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru și am un mesaj pentru ICE. Către ICE: plecați dracu’ din Minneapolis. Nu vă vrem aici. Motivul declarat pentru prezența voastră în acest oraș este de a crea un fel de siguranță, dar faceți exact opusul. Oamenii sunt răniți”, a spus Frey.

Cine era femeia ucisă de ICE

Femeia împușcată mortal de Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) în Minnesota a fost identificată ca fiind Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani. Mama sa, Donna Ganger, a declarat pentru Minneapolis Star-Tribune miercuri după-amiază, scrie Daily Mail.

„Probabil că era îngrozită”, a spus Ganger.

Mama îndurerată a negat rapoartele conform cărora Good ar fi fost „implicată în vreun fel” în protestele împotriva ICE care aveau loc în locația unde a fost ucisă.

„Asta e atât de stupid”, a spus ea. „Renee a fost una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut vreodată. Era extrem de compătimitoare. A avut grijă de oameni toată viața ei. Era iubitoare, iertătoare și afectuoasă. A fost o ființă umană uimitoare.”

Nicole împreună cu sora și mama ei FOTO Facebook
Nicole împreună cu sora și mama ei FOTO Facebook

Good a fost poetă și mamă a trei copii, crescută în Colorado Springs. A fost căsătorită cu un comedian pe nume Timothy Macklin, care a murit în 2023, și locuiește acum în Minneapolis cu partenerul său, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Ea și Macklin aveau împreună un copil, un băiat de șase ani, care acum este orfan. Bunicul său patern a declarat publicației că „nu mai are pe nimeni în viața lui”.

Good a fost împușcată de trei ori în față, miercuri, în timpul unui protest în Minneapolis, după ce a ignorat cererile agenților ICE de a coborî din mașină, a dat cu spatele și a încercat să plece.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost UCISĂ de agenții ICE! Cine era Renee Good
gandul.ro
image
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
mediafax.ro
image
Asta e echipa care îl ia pe Adrian Șut! Merge să facă vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C
observatornews.ro
image
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
Ce faci dacă te-a inundat vecinul: cine plăteşte în caz de stricăciuni, conform legii
playtech.ro
image
Adrian Șut pleacă de la FCSB: are ofertă din Emirate! Câți bani ia Gigi Becali și cât încasează jucătorul. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A plecat din România și a vrut să dea lovitura vieții, dar ce a urmat e total neașteptat
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru românii care plătesc taxe și impozite în 2026!
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
O unitate a Armatei Române înaintează de-a lungul unui pârâu (© Getty Images)
Defensiva română de la Stalingrad, testată de Armata Roșie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
S-a aflat! Obiceiul care îi menține pielea atât de tânără. Nu ne-am fi gândit că însăși Kate îl practică

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine