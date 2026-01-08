Video Cine era femeia ucisă de ICE. Proteste în mai multe orașe din SUA după violențele din Minneapolis

Împușcarea mortală a unei femei de către un agent al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) în timpul unei operațiuni în Minneapolis, miercuri dimineață, a declanșat proteste în întreaga țară.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), agenții ICE desfășurau o operațiune când un grup de persoane a încercat să-i blocheze. Un videoclip difuzat de autorități arată un SUV închis, oprit pe drum, în timp ce agenții se apropie de vehicul și ordonă șoferului să coboare, potrivit NBC.

Când un agent trage de mânerul ușii șoferului, vehiculul începe să se deplaseze înainte. Un agent ICE aflat în apropierea părții frontale a SUV-ului scoate atunci arma și trage, lovind șoferul.

Sursa: Pedro L. Gonzalez@emeriticus / X

Secretarul DHS, Kristi Noem, a descris împușcarea drept un act de autoapărare, numind acțiunile șoferului „terorism intern”.

„Ofițerul ICE, temându-se pentru viața sa și a celorlalți ofițeri, precum și pentru siguranța publicului, a tras focuri defensive”, a spus Noem. „A folosit antrenamentul său pentru a-și salva viața și pe cea a colegilor săi.”

Primarul Minneapolis, Jacob Frey, a respins puternic această caracterizare după ce a vizionat videoclipul: „Ei încearcă deja să dea vina pe asta ca fiind un act de autoapărare”, a spus Frey. „Văzând videoclipul cu ochii mei, vreau să le spun tuturor direct că asta e o prostie. Acesta a fost un agent care a folosit cu neglijență puterea, rezultând în moartea unei persoane.”

Sursa: Joe Moeller@joemoeller44 / X

Împușcătura a determinat sute de protestatari să iasă pe străzile din Minneapolis, scandând „Arestați criminalul”. Demonstranții s-au adunat în semn de solidaritate, cerând responsabilitate și justiție.

Sursa: Gurpreet Garry Walia @garrywalia_ / X

„Am un mesaj pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru și am un mesaj pentru ICE. Către ICE: plecați dracu’ din Minneapolis. Nu vă vrem aici. Motivul declarat pentru prezența voastră în acest oraș este de a crea un fel de siguranță, dar faceți exact opusul. Oamenii sunt răniți”, a spus Frey.

Cine era femeia ucisă de ICE

Femeia împușcată mortal de Serviciul de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) în Minnesota a fost identificată ca fiind Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani. Mama sa, Donna Ganger, a declarat pentru Minneapolis Star-Tribune miercuri după-amiază, scrie Daily Mail.

„Probabil că era îngrozită”, a spus Ganger.

Mama îndurerată a negat rapoartele conform cărora Good ar fi fost „implicată în vreun fel” în protestele împotriva ICE care aveau loc în locația unde a fost ucisă.

„Asta e atât de stupid”, a spus ea. „Renee a fost una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut vreodată. Era extrem de compătimitoare. A avut grijă de oameni toată viața ei. Era iubitoare, iertătoare și afectuoasă. A fost o ființă umană uimitoare.”

Good a fost poetă și mamă a trei copii, crescută în Colorado Springs. A fost căsătorită cu un comedian pe nume Timothy Macklin, care a murit în 2023, și locuiește acum în Minneapolis cu partenerul său, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

Ea și Macklin aveau împreună un copil, un băiat de șase ani, care acum este orfan. Bunicul său patern a declarat publicației că „nu mai are pe nimeni în viața lui”.

Good a fost împușcată de trei ori în față, miercuri, în timpul unui protest în Minneapolis, după ce a ignorat cererile agenților ICE de a coborî din mașină, a dat cu spatele și a încercat să plece.