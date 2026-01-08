search
„Mi-e teamă că Groenlanda este în pragul unui război civil”. Locuitorii insulei, tot mai furioși pe Danemarca și pe Trump

0
0
Publicat:

Groenlanda se confruntă cu tensiuni sociale tot mai accentuate, pe fondul disputelor legate de viitorul insulei, relația cu Danemarca și posibila implicare a Statelor Unite. Divergențele au ajuns să destrame familii, iar unii localnici avertizează asupra riscului unui conflict intern.

Banner de protest față de declarațiile lui Trump privind Groenlanda FOTO AFP
Banner de protest față de declarațiile lui Trump privind Groenlanda FOTO AFP

Jorgen Boassen, om de afaceri din Nuuk și susținător vocal al ideii de cooperare cu Statele Unite, afirmă că atmosfera din Groenlanda a devenit extrem de tensionată. Acesta susține că a fost agresat fizic într-un hotel din capitală și că nu este pentru prima dată când este atacat din cauza pozițiilor sale politice.

Când adepții lui Trump au ieșit pe străzile din Nuuk, în acea iarnă aspră, împărțind bancnote și șepci roșii MAGA pentru a câștiga sprijinul adolescenților care rar ieșiseră din avanpostul lor înghețat, retorica președintelui SUA era considerată puțin mai mult decât o izbucnire trecătoare de vorbe goale. El avertizează că tensiunea din Groenlanda a crescut între timp atât de periculos încât se teme cu adevărat că cea mai mare insulă din lume ar putea fi în pragul unui „război civil”.

„Chiar cred că un război civil ar putea avea loc în Groenlanda, spune el. Tensiunea este atât de mare — iar dacă ei [oponenții lui] mă pot ataca pe mine, pot ataca pe oricine.”

Disputele legate de rămânerea Groenlandei sub control danez — exercitat de peste 300 de ani — sau de acceptarea anexării de către SUA au devenit atât de aprinse, încât familii întregi se destramă, scrie Daily Mail.

Boassen spune că a fost nevoit să se despartă de logodnica sa — cu care locuia împreună cu fiica lor adolescentă în Nuuk — pentru că membrii familiei ei îi detestă campania de susținere a SUA. El susține, de asemenea, că nu este o coincidență faptul că fosta sa parteneră a fost concediată din funcția sa de conducere de la Air Greenland, compania aeriană naționalizată daneză, unde lucrase timp de 30 de ani, la scurt timp după ce el a participat la evenimente MAGA pentru a sărbători învestirea lui Trump la Washington.

„Danezii controlează 95% din toate afacerile de aici și îi vânează pe oameni ca mine, care au vise independente de a lucra cu America”, a spus Boassen. „Firma mea de zidărie s-a închis pentru că a fost boicotată, iar același lucru li se întâmplă și altor afaceri care își arată sprijinul pentru Trump. Stau deocamdată în Copenhaga pentru că oamenii de acasă se tem să fie asociați cu mine. Așa stau lucrurile acum în Groenlanda. Cei care chiar vor ca americanii să preia controlul nu îndrăznesc să vorbească. Este un climat de frică.”

Deși Groenlanda are cea mai mare rată a sinuciderilor din lume, infracțiunile violente grave sunt relativ rare. Însă, pe măsură ce Trump își extinde ambițiile spre nord, dinspre America Centrală, Boassen crede că țara se află pe muchie de cuțit.

Într-o notă sumbră, adaugă că există suficient armament pentru un astfel de conflict, pentru că „în Groenlanda aproape fiecare casă are o armă de vânătoare”.

Deși nu merge până la a imagina un scenariu în care groenlandezii ar lua armele unii împotriva altora, Kuno Fencker, deputat groenlandez pro-independență, este de acord că diviziunile devin tot mai aprinse, cu „familii care se ceartă” între ele. El spune că este convins că cei mai mulți groenlandezi tânjesc după libertatea față de danezi. Ca și Boassen, el invocă sondaje de opinie, precum cel de anul trecut, care arată că 84% din populație este în favoarea independenței, însă acest lucru nu înseamnă că își doresc să fie guvernați de la Washington, mai notează publicația.

Descriind ultimele declarații belicoase de la Casa Albă drept „pozitive și incitante”, Fencker își imaginează însă un acord de asociere liberă, similar celui dintre SUA și Insulele Marshall, prin care Groenlanda și-ar păstra suveranitatea, dar ar permite companiilor americane să participe la exploatarea mineralelor rare și ar menține baze militare americane pentru a descuraja incursiunile chineze și rusești.

Printre numeroșii groenlandezi ale căror gânduri sunt acum dominate de teama unei invazii americane iminente se numără și Hedvig Frederiksen, o pensionară de 65 de ani, al cărei apartament are vedere spre Aeroportul Internațional Nuuk. De la lovitura fulger a lui Trump asupra Venezuelei, Hedvig se teme că invazia americană ar putea începe de fiecare dată când aude un avion aterizând.

„Mama și-a instalat și o aplicație de urmărire a aeronavelor pe telefon, ca să poată monitoriza zborurile care pleacă din Pituffik [baza spațială americană din nord-vestul Groenlandei], în caz că se îndreaptă încoace”, spune fiica ei, Aviaja. „Mulți groenlandezi fac asta acum.”

Întrebată de ce nu se pronunță deschis în favoarea unei preluări americane, Hedvig răspunde cu un singur cuvânt: „Trump”.

Aviaja dă din cap aprobator și continuă: „Este felul în care vorbește și se poartă, și felul în care ne tratează. Cum spune, atât de lejer: «Poate vom ataca Groenlanda, poate nu». Și am văzut clipuri cu el batjocorind groenlandezi pe rețelele sociale.

Așa că o persoană ca Trump nu ne atrage deloc. Noi, groenlandezii, putem striga atunci când chiar este nevoie, dar cultura noastră este să fim mai tăcuți. Adesea comunicăm doar prin gesturi și expresii faciale.”

