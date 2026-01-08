De la tensiuni interne în SUA la un nou front al Rusiei: 10 cele mai mari riscuri globale ale anului 2026, potrivit TIME

Anul 2026 se conturează drept o perioadă de profundă incertitudine geopolitică, marcată de confruntări între marile puteri, fragilizarea alianțelor și riscuri sistemice tot mai greu de gestionat. Aceasta este concluzia analistului de politică internațională Ian Bremmer, care identifică zece riscuri majore ce ar putea remodela ordinea mondială, într-o analiză publicată de revista TIME.

Potrivit lui Bremmer, lumea intră într-o etapă care amintește de competiția pentru putere din secolul al XIX-lea, într-un context în care regulile comune slăbesc, iar raporturile de forță redevin dominante. Deși politicile președintelui Donald Trump au schimbat profund rolul global al Statelor Unite, SUA rămân, spune el, cea mai atractivă mare economie pentru investiții și un actor imposibil de ignorat.

1. Transformare politică profundă în Statele Unite

Bremmer avertizează că SUA traversează o schimbare structurală majoră. Președintele Trump încearcă să reducă mecanismele de control al puterii executive și să transforme aparatul statului într-un instrument politic. Multe dintre frânele instituționale care au funcționat în primul său mandat sunt acum mai slabe, iar forma finală a sistemului politic american rămâne incertă. Chiar dacă acest proces nu va reuși pe deplin, revenirea la status quo-ul anterior pare improbabilă, iar SUA ar putea deveni principala sursă de instabilitate globală în 2026.

2. Confruntarea economică dintre SUA și China

Rivalitatea dintre Washington și Beijing se va accentua în jurul tehnologiilor-cheie ale secolului XXI, de la inteligență artificială la vehicule electrice și infrastructură energetică. În timp ce SUA își consolidează poziția de mare producător de petrol, China investește masiv în energie electrică și infrastructură modernă. Bremmer susține că multe economii emergente vor fi atrase de oferta chineză, mai ieftină și mai adaptată viitorului, ceea ce ar putea schimba echilibrul geopolitic global.

3. O nouă doctrină Trump

Administrația Trump pare să reinterpreteze doctrina Monroe, încercând să își reafirme dominația în emisfera vestică. Venezuela este exemplul central, unde presiunea americană a dus la căderea regimului Maduro. Totuși, avertizează Bremmer, stabilizarea țării și evitarea efectelor secundare regionale se vor dovedi mult mai dificile decât schimbarea de regim în sine.

4. Europa sub presiune

Franța, Germania și Marea Britanie intră în 2026 cu guverne slăbite și confruntate cu presiuni interne și externe. Capacitatea Europei de a gestiona o criză economică, de a compensa retragerea parțială a SUA din domeniul securității și de a continua sprijinul pentru Ucraina ar putea fi serios afectată.

5. Un al doilea front pentru Rusia

Pe lângă războiul din Ucraina, Rusia ar putea intensifica confruntarea cu NATO în zona gri: atacuri cibernetice, drone și acțiuni de intimidare. Bremmer anticipează că NATO va răspunde mai ferm, crescând riscul unor incidente periculoase pe teritoriul european.

6. Capitalism de stat în stil american

Politica economică a administrației Trump capătă trăsături de capitalism de stat, cu intervenții directe și selective în economie. Companiile și chiar guvernele străine sunt tratate într-o logică tranzacțională, iar acest model ar putea deveni un precedent durabil în politica americană.

7. Capcana deflaționistă a Chinei

China riscă să intre într-o perioadă prelungită de stagnare economică. Bremmer notează că Beijingul prioritizează controlul politic și avantajul tehnologic în detrimentul stimulării consumului intern, ceea ce ar putea afecta în special tinerii și partenerii comerciali.

8. Riscurile inteligenței artificiale

Presiunea de a transforma rapid IA într-o sursă de profit ar putea duce la modele de afaceri care subminează încrederea publică și stabilitatea socială. Spre deosebire de rețelele sociale, IA nu doar distribuie informații, ci modelează comportamente și percepții, cu efecte încă greu de anticipat.

9. Acordul comercial nord-american în suspensie

Acordul USMCA dintre SUA, Canada și Mexic riscă să rămână într-o stare de incertitudine, fără a fi clar dacă va fi reînnoit sau modificat. Această ambiguitate va afecta investițiile și comerțul regional.

10. Apa, o armă geopolitică

Lipsa apei devine un factor major de conflict. Suspendarea tratatelor, construirea de baraje fără acorduri internaționale și folosirea resurselor de apă ca instrument de presiune sporesc riscul unor crize viitoare, chiar dacă în 2026 nu va exista neapărat un conflict major declanșator.

În ansamblu, concluzionează Ian Bremmer, lumea intră într-o perioadă în care mecanismele de protecție sunt slăbite, iar șocurile – fie ele politice, economice sau climatice – pot avea efecte mult mai grave decât în trecut. Pace și stabilitate, spune el, rămân obiective îndepărtate într-un peisaj global tot mai fragmentat.