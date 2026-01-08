search
Marea Britanie și Franța iau în calcul trimiterea a 15.000 de militari în Ucraina, după semnarea unui acord de pace

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Marea Britanie și Franța intenționează să desfășoare câte 7.500 de militari fiecare în Ucraina, pentru a contribui la garanțiile de securitate postbelice, după încheierea unui eventual acord de pace cu Rusia, au declarat pentru The Times două surse britanice apropiate dosarului.

Soldați britanici
Soldați britanici

Potrivit acestora, conducerea militară de la Londra ar fi propus inițial trimiterea unui contingent mai numeros, de aproximativ 10.000 de soldați britanici. Planul a fost însă respins de Ministerul Apărării, pe fondul constrângerilor legate de dimensiunea armatei britanice, care numără în prezent aproximativ 71.000 de militari activi instruiți.

Deocamdată, doar Marea Britanie și Franța și-au exprimat disponibilitatea de a trimite trupe pe teritoriul ucrainean după încetarea ostilităților, un nivel de angajament „considerabil mai redus decât se anticipa inițial”, notează publicația britanică. Germania, un alt aliat-cheie al Kievului, ar prefera să își desfășoare forțele în proximitatea granițelor Ucrainei, posibil în Polonia sau România, evitând prezența directă pe teritoriul ucrainean.

Conform planurilor discutate până în prezent, militarii britanici și francezi ar urma să fie desfășurați în vestul Ucrainei, la distanță de linia de contact cu forțele ruse. Chiar și așa, mai mulți oficiali citați de The Times avertizează că un contingent de 15.000 de soldați ar putea fi „prea optimist” în raport cu realitățile politice și militare.

Surse din Ministerul britanic al Apărării subliniază că numărul final al trupelor nu a fost încă stabilit și va depinde de o serie de factori, inclusiv de condițiile concrete ale încetării focului și de arhitectura garanțiilor de securitate agreate la nivel internațional.

Pe 6 ianuarie, liderii Ucrainei, Franței și Marii Britanii — Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Keir Starmer — au semnat la Paris o declarație privind desfășurarea în Ucraina a unor „forțe multinaționale” după încheierea războiului. Documentul nu menționează însă dimensiunea contingentului străin. Premierul britanic a mai anunțat că Londra și Parisul au convenit asupra deschiderii unor baze militare în Ucraina, fără a oferi detalii suplimentare.

La rândul său, premierul Poloniei, Donald Tusk, a precizat că angajamentele concrete ale statelor din așa-numita „coaliție a celor dispuși”, care reunește 35 de țări, se află încă în fază preliminară și urmează să fie definite până la finalul lunii ianuarie, inclusiv în funcție de poziția Statelor Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

