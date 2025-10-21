Video Atacuri cu drone în Rusia: un adolescent și un adult au fost răniți. Pagube în Briansk și Rostov

Atacurile cu drone împotriva Rusiei în noaptea de 21 octombrie au provocat pagube și au rănit o persoană în regiunea Briansk și alta în regiunea Rostov, au transmis autoritățile locale.

Trei mașini au fost avariate, împreună cu fațadele a două blocuri de apartamente din orașul rus Klintsy, ca urmare a unui atac cu dronă ucraineană, a declarat guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogomaz, într-o postare pe Telegram.

„Un adolescent născut în 2010 a suferit vânătăi. Echipa de ambulanță i-a oferit băiatului toată asistența medicală necesară la fața locului”, a adăugat el.

Între timp, în regiunea Rostov, un bloc de locuințe, o clinică medicală, magazine și mai multe case au fost avariate în urma unui atac cu dronă, au declarat autoritățile locale, citate de Kyiv Independent.

O persoană a fost rănită în orașul Rostov-pe-Don din cauza căderii unor resturi.

„Potrivit militarilor, un atac aerian masiv a fost respins noaptea trecută”, a spus guvernatorul regiunii Rostov, Yuriy Slyusar, într-o postare pe rețelele sociale.

Sursa: X / NEXTA

Locuitorii unui bloc din Bataysk, regiunea Rostov, au fost evacuați în timp ce autoritățile verificau dacă structura clădirii era intactă după pagube, a declarat Slyusar, adăugând ulterior că locuitorilor li s-a permis să se întoarcă acasă.

Sursa: X / NEXTA

Armata Ucrainei lovește în mod regulat infrastructura militară din teritoriile ocupate și adânc în interiorul Rusiei, în încercarea de a diminua capacitatea de luptă a Moscovei în contextul continuării războiului împotriva Ucrainei.

Pe 19 octombrie, uzina de procesare a gazelor din Orenburg, Rusia, a fost nevoită să oprească preluarea gazelor din Kazahstan, după un atac cu dronă ucrainean asupra facilității, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan.

Kremlinul a refuzat să accepte un armistițiu și, în ultimele zile, a insistat, potrivit rapoartelor, ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk ca precondiție pentru pace, în timp ce Casa Albă încearcă să medieze un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei.