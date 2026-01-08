Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai

La aproape un an de la retragerea din tenis, Simona Halep își trăiește viața la intensitate maximă. Fosta jucătoare de tenis și-a început „sezonul” în Emiratele Arabe Unite, unde profită de zilele călduroase și însorite, dar și de luxul din capitala Dubai. Campioana noastră are o legătură specială cu acest oraș opulent, fiind ambasadoarea Dubai Duty Free, sponsorul turneului de tenis pe care românca l-a cucerit în 2015 și 2020.

Simona Halep a postat pe Instagram fotografii în care apare alături de Patrick Ciorcilă, tânărul de 29 de ani fiind fiul omului de afaceri Horia Ciorcilă, posesor al unei averi de 300 de milioane de euro (locul 24 în topul Forbes al celor mai bogați români). Fosta sportivă de 34 de ani și Patrick au luat masa la o terasă din Dubai, unde sportiva a dezvăluit că a savurat un cocktail celebru, marca Cipriani (80% Prosecco și 20% piure de piersici albe purificate).

Cei doi sunt buni prieteni, Simo mai postând fotografii alături de co-fondatorul Grupului Sports Festival, care a preluat managementul imaginii fostei sportive la finalul anului trecut, dar și care organizează evenimente în care sunt invitați mari campioni ai lumii (Andre Agassi, Steffi Graf sau Ronaldinho).

După întâlnirea cu tânărul manager, Simona Halep s-a fotografiat în mașină, lăsând să se vadă pentru cei mai curioși un detaliu important: pe scaun se poate observa inscripționată sigla producătorului de mașini de lux Lamborghini.