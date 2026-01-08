Un restaurant chinezesc a fost închis: porumbei morți erau serviți drept „rață la cuptor”

Un restaurant chinezesc din Madrid a fost închis după ce autoritățile au descoperit că servea porumbei de pe stradă fripți, prezentați clienților drept rață.

Restaurantul Jin Gu, din cartierul Usera al capitalei spaniole, a fost percheziționat pe 25 martie de poliție, iar descoperirile făcute au fost șocante, scrie Daily Mail.

Imaginile surprinse de ofițeri în interiorul localului arătau fâșii de carne cu aspect respingător atârnate pe suporturi pentru haine.

O altă imagine surprindea o pungă plină cu carne murdară, precum și boluri cu porumbei de stradă jumuliți și gătiți.

Presa locală a relatat, de asemenea, că în restaurant se aflau opt congelatoare defecte și ruginite, pline cu pungi de carne și pește neetichetate și fără dată, gândaci în bucătărie, precum și numeroase capcane pentru șobolani împrăștiate pe podea.

Nu existau termometre pentru măsurarea temperaturii spațiilor de depozitare, iar ustensilele de gătit erau ruginite și insalubre. În plus, restaurantul deținea mai multe produse interzise și ilegale, inclusiv castraveți de mare, specie protejată prin legi marine stricte.

→ Imaginea 1/5: FOTO Poliția municipală din Madrid

Polițiștii au mai descoperit și o cameră secretă de depozitare, ascunsă în spatele unui raft din toaleta destinată persoanelor cu dizabilități.

Această încăpere nu figura în autorizația de funcționare a afacerii.

În urma percheziției, restaurantul a fost obligat să se închidă, iar proprietarul este anchetat pentru presupuse infracțiuni care pun în pericol sănătatea publică.