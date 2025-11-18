search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Atac cu drone în regiunea rusă Belgorod: un centru comercial, cuprins de flăcări

Război în Ucraina
Publicat:

Un centru comercial din orașul Korochya, regiunea Belgorod, a fost cuprins de flăcări după un atac cu drone raportat în noaptea de duminică spre luni. Autoritățile ruse susțin că nu au existat victime, însă mai multe locuințe și zone întregi au rămas fără curent electric.

Un centru comercial din regiunea Belgorod a fost cuprins de flăcări FOTO: Telegram/ Ukraine Fights
Un centru comercial din regiunea Belgorod a fost cuprins de flăcări FOTO: Telegram/ Ukraine Fights

Un incendiu puternic a izbucnit la centrul comercial Vokzalny din orașul Korocha, în urma unui atac cu drone, potrivit Ukrinform și presei ruse. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav (Ghenadi) Gladkov, a confirmat incidentul, precizând că „una dintre lovituri a incendiat acoperișul clădirii comerciale”.

Gladkov a transmis că pompierii se află la fața locului și încearcă să stingă flăcările: „Focul nu a fost încă stins”, a spus acesta. În imaginile publicate de guvernator se poate observa acoperișul centrului comercial cuprins de flăcări.

Sursa video: Telegram / RBC_ua_news

Locuitorii orașului au declarat pentru presa locală că au auzit mai multe explozii, iar unii au spus că „se auzea sunetul unui drone doborâte deasupra orașului Korocha”.

Ferestre sparte și localități fără curent

O altă lovitură a avariat un bloc din oraș, spărgând geamurile a patru apartamente. „Nu au fost raportate victime”, a subliniat Gladkov.

Atacul a provocat și pene de curent în Korocha și în satele învecinate Pogorelovka și Podkopayevka, zone care au rămas temporar fără energie electrică. Serviciile de urgență evaluează în continuare pagubele.

Korocha este centrul administrativ al raionului Korochansky, aflat în sud-estul regiunii Belgorod.

Sursa video: X/ @ayzin_illya

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Belgorod continuă

Regiunea Belgorod, aflată aproape de granița cu Ucraina, este frecvent afectată de atacuri în contextul războiului și al loviturilor ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene.

La începutul lunii octombrie, autoritățile ruse raportau un atac asupra stației Luch, care a lăsat fără curent zeci de mii de locuitori. Pe 5 octombrie, o lovitură a provocat un incendiu la substația electrică, iar guvernatorul anunța în noaptea următoare că „aproximativ 40.000 de locuitori au rămas fără electricitate”. În zilele următoare, alte atacuri au vizat aceeași zonă, ducând la noi pene de curent.

Pe 11 octombrie, Luch TPP a fost lovită, provocând întreruperi de energie în majoritatea districtelor din Belgorod. Două zile mai târziu, autoritățile au raportat un nou atac care ar fi „distrus turbinele centralei”, lăsând orașul complet fără alimentare.

Rusia

