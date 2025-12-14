Ucraina renunță la NATO pentru garanții occidentale. Zelenski: „Planul de pace nu va fi pe placul tuturor”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că principalul criteriu pentru un plan de pace este să fie just și eficient, astfel încât, după semnarea lui, Rusia să nu atace din nou Ucraina.

În încercarea de a obține un acord de pace înainte de negocieri decisive, Volodimir Zelenski și-a abandonat speranțele ca Ucraina să adere la NATO. Președintele ucrainean a renunțat la ambiția de a se alătura alianței militare în schimbul unor garanții de securitate din partea țărilor occidentale, numindu-l „un compromis” pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

Această decizie reprezintă o schimbare majoră pentru Ucraina, care a luptat pentru aderarea la NATO ca măsură de protecție împotriva atacurilor rusești, o ambiție inclusă și în constituția sa. Totodată, aceasta corespunde unuia dintre obiectivele de război ale Rusiei, deși Kievul a refuzat până acum să cedeze teritoriu Moscovei.

Zelenski a explicat duminică, înaintea negocierilor cu trimișii SUA la Berlin, că garanțiile de securitate oferite de SUA, Europa și alți parteneri, în locul aderării la NATO, reprezintă un compromis din partea Ucrainei.

„Încă de la început, dorința Ucrainei a fost să adere la NATO, pentru a obține garanții reale de securitate. Unii parteneri din SUA și Europa nu au susținut această direcție”, a spus el, răspunzând întrebărilor reporterilor printr-un chat WhatsApp.

„Astfel, astăzi, garanțiile bilaterale de securitate între Ucraina și SUA, garanții asemănătoare Articolului 5 din tratatul NATO oferite de SUA și garanții de securitate din partea colegilor europeni, precum și din alte țări, Canada, Japonia, reprezintă o oportunitate de a preveni o altă invazie rusă”, a adăugat Zelenski.

„Și acesta este deja un compromis din partea noastră”, a subliniat el, precizând că aceste garanții ar trebui să fie obligatorii din punct de vedere legal.

Comentând declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că doar liderului de la Kiev nu îi place planul de pace propus de SUA, Zelenski a explicat, într-o conversație cu jurnaliștii, că un astfel de plan nu poate fi pe placul tuturor. „Există întotdeauna compromisuri în diferite formate ale planului. Ultimele comentarii și modificări privind documentul le-am transmis deja autorităților americane”, a precizat el.

Potrivit The New York Times, Ucraina a transmis SUA propria variantă a planului de pace, un document cu 20 de puncte, însă americanii insistă asupra unor modificări ale acestuia.

Între timp, la Berlin are loc o serie de întâlniri între oficiali ucraineni, americani și europeni. La discuții participă și emisarii lui Trump, Steve Witkoff și ginerele președintelui, Jared Kushner, ajunși în capitala germană pentru un nou runde de negocieri privind încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, notează agenția AP, pe 14 decembrie.

Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz vor participa, de asemenea, la întâlnirile cu Witkoff programate pentru 14 și 15 decembrie, a scris Wall Street Journal .

„Cel mai important este să mă întâlnesc cu emisarii președintelui Trump, dar vor avea loc și discuții cu partenerii noștri europeni și cu mulți lideri, privind principiile păcii – un acord politic care să pună capăt războiului”, a spus Zelenski, într-un mesaj televizat sâmbătă seara.

Președinte american insistă pe finalizarea rapidă a războiului, dar întârzierea negocierilor, mai ales în privința controlului asupra regiunii estice – Donbas – și a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, îl frustrează tot mai mult.

Rusia încearcă să determine Ucraina, prin intermediul lui Trump, să retragă trupele din părți ale regiunii Donețk aflate încă sub controlul ucrainean și să renunțe la planurile de aderare la NATO. Kievul respinge ferm aceste condiții.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, susține că americanii ar fi de partea Rusiei, menționând că problema teritorială a fost discutată intens la Moscova, în timpul întâlnirilor lui Witkoff și Kushner cu Putin la începutul lunii decembrie. „Americanii știu și înțeleg poziția noastră”, a afirmat Ușakov.

Zelenski a precizat și structura negocierilor: acestea sunt împărțite pe trei direcții principale – garanții de securitate, reconstrucția Ucrainei și discuții între consilierii pentru securitate națională. În același timp, la Berlin vor continua discuțiile și consultările pentru definirea pașilor concreți în procesul de pace.

Zelenski solicită garanții de securitate similare cu cele ale Articolului 5

Președintele Volodimir Zelenski a sosit în Germania pe 14 decembrie pentru a se întâlni la Berlin cu oficiali americani și lideri europeni, în timp ce discuțiile continuă pentru finalizarea unui plan de pace care să pună capăt războiului de amploare al Rusiei.

Zelenski a declarat că va purta discuții cu liderii europeni și cu trimisii lui Trump pentru a discuta „fundamentul păcii - un acord politic pentru a pune capăt războiului”.

Această călătorie se va concentra pe „modul de a garanta în mod fiabil securitatea Ucrainei, astfel încât experiența Memorandumului de la Budapesta și a invaziei Rusiei să nu se mai întâmple niciodată”, a anunțat el la sosire.

Recent, Ucraina și partenerii săi europeni au prezentat Washingtonului revizuirea cadrului de pace susținut de SUA, încercând să modifice prevederile care ar necesita concesii radicale din partea Kievului.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor în drum spre Berlin, Zelenski a declarat că Kievul nu a primit încă un răspuns din partea SUA la propunerile sale de pace revizuite , dar a adăugat că este pregătit pentru dialog. Președintele a menționat că va discuta cu Merz și, eventual, cu alți lideri europeni mai târziu, pe 14 decembrie.

Întrucât SUA și unii parteneri europeni nu au susținut cererea Ucrainei de aderare la NATO, Kievul solicită în schimb garanții bilaterale „asemănătoare Articolului 5” din partea SUA, aliaților europeni, Canadei și Japoniei, a menționat el.

„Și acesta este deja un compromis din partea noastră”, a spus Zelenski, adăugând că astfel de garanții trebuie confirmate de Congresul SUA.

Președintele a confirmat că Ucraina nu poartă un „dialog direct cu partea rusă”, deoarece pozițiile Moscovei sunt transmise de SUA.

Anterior, pe 14 decembrie, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Moscova nu a analizat încă revizuirile ucrainene și europene ale planului de pace, dar a adăugat că acestea „probabil nu vor fi constructive”. Ușakov a subliniat că Moscova este hotărâtă să își mențină poziția în chestiuni teritoriale.

Kremlinul a cerut Ucrainei să cedeze întregul oblast Donețk, inclusiv teritoriile pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească, ca o condiție cheie pentru orice acord de pace.

Vorbind despre Donbas, Zelenski a spus că singura opțiune corectă ar fi un armistițiu bazat pe principiul „rămânem acolo unde suntem”, ambele părți rezolvând problema pe cale diplomatică.

Orice propunere pentru o „zonă economică liberă” sau o „zonă demilitarizată” ar avea sens doar dacă ambele părți își retrag forțele în mod simetric, a adăugat Zelenski, numind-o „o întrebare care în prezent nu are răspuns”.

Zelenski despre alegeri: „Nu mă agăț de locul meu”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat și semnalele SUA privind desfășurarea alegerilor prezidențiale din Ucraina, în cadrul unei conversații cu jurnaliștii . El a declarat că nu se agață de funcția sa și că țara noastră trebuie să fie pregătită pentru orice evoluție a evenimentelor.

„Fie că acestea sunt semnale doar din Statele Unite ale Americii, fie că sunt semnale din partea Rusiei — nu vreau să comentez despre asta acum”, a remarcat Zelenski.

Potrivit acestuia, el a făcut apel la deputații poporului cu solicitarea de a propune opțiuni pentru organizarea alegerilor în Ucraina în viitorul apropiat.