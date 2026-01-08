Managerul barului din Crans-Montana a fugit cu casa de marcat plină de bani în timpul incendiului care a ucis 40 oameni

Managerul barului elvețian unde 40 de persoane au murit într-un incendiu de Anul Nou ar fi fost surprinsă fugind cu casa de marcat plină de bani în timp ce flăcările se răspândeau.

Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, este acuzată că a ignorat petrecăreții în timp ce barul Le Constellation, din stațiunea de schi Crans-Montana, era cuprins de flăcări, și că a luat în mod deliberat încasările serii, scrie Daily Mail.

Ea este deja cercetată pentru omor prin imprudență și pentru vătămare corporală, după ce 119 persoane au suferit arsuri grave în timpul sărbătorilor din Alpii Elvețieni.

Managerul barului, de naționalitate franceză, și-a ars un braț în timpul incendiului, iar ziarul francez Public a ridicat întrebarea dacă această arsură s-a produs „în timp ce recupera casa de marcat”.

Zeci de oameni au încercat în disperare să părăsească localul și au cerut ajutor medical, în timp ce ea dispărea. Se crede că incendiul a fost declanșat atunci când angajații au agitat sticle de șampanie prevăzute cu artificii lângă tavan.

Investigatorii consideră că focul a evoluat rapid, aprinzând probabil mare parte din local în câteva secunde și făcând evacuarea aproape imposibilă.

Soțul ei, Jacques Moretti, 49 de ani, deținea barul. Ambii sunt suspecți în ancheta penală privind incendiul, deși niciunul nu a fost arestat.

Anchetatorii verifică dacă materialele fonoizolante de la tavan respectau normele de siguranță. Fostul personal a declarat că standardele de siguranță erau slabe, susținând că stingătoarele erau ținute sub cheie, iar ieșirea de urgență era adesea blocată.

Martorii spun că Jacques Moretti nu era prezent la Le Constellation în noaptea incendiului și a lăsat-o pe soția sa să conducă barul.

Familia Moretti, originară din insula franceză Corsica, a preluat localul în 2015 și deține o casă în apropiere și una pe Riviera Franceză.

Ei au fost audiați de procurorii elvețieni vineri.

Au declarat că vor iniția o anchetă privind „incendiu din neglijență” și „omor din neglijență” dacă „răspunderea penală va fi stabilită”.

Jacques Moretti a susținut că barul „a respectat toate reglementările de siguranță”, deși a fost inspectat doar „de trei ori în zece ani” de autoritățile de sănătate și securitate