Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
Video Ucraina a atacat cu drone orașul rusesc Rostov. Sute de persoane au fost evacuate

Război în Ucraina
Publicat:

Peste 300 de persoane au fost evacuate din apartamentele, în noaptea de luni spre marți, după un atac cu dronă ucraineană asupra capitalei regiunii Rostov, a declarat marți guvernatorul interimar, potrivit Reuters.

Atac cu drone la Rostov FOTO: X
Atac cu drone la Rostov FOTO: X

Ministerul rus al Apărării a anunțat că unitățile de apărare aeriană au distrus 13 drone ucrainene deasupra regiunii Rostov în cursul nopții. Nu a precizat câte drone au fost detectate, scrie Mediafax.

„Un obuz (de dronă) neexplodat a fost descoperit într-unul dintre apartamente”, a spus pe Telegram guvernatorul interimar al regiunii Rostov, Yuri Slyusar. „Ca măsură de precauție, 320 de locatari ai clădirii sunt evacuați”.

Atacul a avariat mai multe blocuri de apartamente din orașul Rostov, a adăugat acesta. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite ușor.

Primarul orașului, Alexandr Skryabin, a declarat că locuitorii au fost mutați într-o școală, în timp ce geniştii lucrau pentru neutralizarea obuzului.

Ambele părți neagă că vizează civili în atacurile lor din războiul declanșat de Rusia prin invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

