Joi, 8 Ianuarie 2026
Harta noilor drumuri expres așteptate în România. Doar două șosele rapide pot fi inaugurate până în 2027

Publicat:

Deși în urmă cu peste un deceniu, statul român plănuia construcția a peste 2.400 de kilometri de  drumuri expres, succesul acestor proiecte a întâmpinat greutăți. În 2026, doar un tronson de 11 kilometri ar putea fi inaugurat. În 2027, situația va fi asemănătoare.

DEx 12 Craiova - Pitești. FOTO: DRDP Craiova
Mai puțin de 150 de kilometri de drumuri expres au fost construiți în România, însă următorii patru ani ar putea dubla rețeaua drumurilor naționale rapide. În urmă cu un deceniu, planurile de dezvoltare a infrastructurii rutiere vizau construcția a 2.400 de kilometri de drumuri expres.

Dex12 Craiova - Pitești, singurul drum expres complet

Cu timpul, investițiile au fost prioritizate, iar drumurile expres nu s-au mai regăsit printre proiectele vitale.

Drumul Expres DEx12 Craiova – Pitești, în lungime de 122 de kilometri, a fost finalizat în 2025, fiind singura șosea națională de mare viteză realizată complet.

Lista drumurilor expres din România mai cuprinde două segmente care însumează 15 kilometri, din DEx16 Arad – Oradea – A3, și un tronson de cinci kilometri al DEx4 Turda – Dej, folosit ca drum de legătură între Autostrada Transilvania (A3) și DN1 (Turda – Cluj-Napoca).

În 2026, rețeaua drumurilor rapide din România va fi completată cu un singur segment de drum expres: cei 11 kilometri ai DEx6 Brăila – Galați, aflați în șantier, care vor completa Podul peste Dunăre de la Brăila (doi kilometri), finalizat în 2023.

„Dunărea mai aproape: dăm în circulație DEx Brăila – Galați (10,76 km) în prima jumătate a anului, maximizând utilitatea Podului suspendat de la Brăila”, a informat recent Cristian Pistol, managerul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Până în 2029, potrivit estimărilor platformei 130km.ro, care monitorizează proiectele mari de infrastructură rutieră, rețeaua drumurilor expres va fi completată cu aproximativ 170 de kilometri. În 2026 ar trebui finalizat DEx6 Brăila – Galați (11 kilometri), a cărui inaugurare era inițial așteptată în 2025.

În 2027 are termen de finalizare segmentul de 11 kilometri din DEx14 Oar – Satu Mare, pentru care contractul de execuție a fost semnat în octombrie 2025. În 2028 este estimată finalizarea a două tronsoane (loturile 1 și 2), care însumează 73 de kilometri, din DEx16 Arad – Oradea, între Oradea și Chișineu Criș. Pentru lotul 3, Chișineu Criș – Arad (47 de kilometri), și drumul de legătură spre zona industrială Arad Vest (2,9 kilometri), perioada de finalizare a rămas incertă. Contractele pentru toate loturile au fost semnate, însă rămâne neclar când vor începe efectiv lucrările pe teren.

Premierul Ilie Bolojan amintea recent că ordinul de începere a lucrărilor a fost împins până în primăvara anului 2027, din cauza supracontractării masive în proiectele de investiții.

„Este un proiect important pentru partea de vest a României, dar a cărui începere nu suntem în situația să o discutăm în perioada imediat următoare. Înțeleg din discuțiile pe care le-am avut cu colegii care conduc CNAIR că există o intenție a constructorilor de a începe lucrările pe cheltuiala lor mai devreme”, adăuga premierul.

În 2029 este așteptată finalizarea DEx6 Focșani – Brăila, în lungime de 74 de kilometri. Contractul semnat la sfârșitul anului 2025 are o durată de 42 de luni, din care șase luni sunt alocate proiectării și 36 de luni execuției.

Master Planul din 2015 viza peste 2.400 de kilometri

Harta drumurilor de mare viteză din România, conturată prin Master Planul General de Transport, aprobat de Guvernul României la 25 februarie 2015, cuprindea peste 2.400 de kilometri de drumuri expres plănuite, șosele rapide privite ca o alternativă mai ieftină și mai simplificată la construcția de autostrăzi.

În 2021, planurile au fost actualizate și prioritizate prin Programul Investițional de Dezvoltare a Infrastructurii de Transport 2021–2030.

În noua formă a documentelor care vizau investițiile în infrastructura rutieră au fost incluse, în scenariul de referință, doar câteva drumuri expres: DEx 12 Pitești – Craiova, DEx 6 Brăila – Galați, Podul peste Dunăre de la Brăila, DEx 4 drumul de legătură A3 – Tureni și Someș Expres (A14) Satu Mare – Oar.

Scenariul de referință viza, în total, 16 șosele de mare viteză, majoritatea autostrăzi, pentru care finanțarea era asigurată. Drumurile expres incluse în acest scenariu au fost finalizate sau se află în execuție.

Drumuri expres prioritare pentru următorii ani

În același program erau menționate alte 27 de sectoare rutiere prioritare, însumând peste 2.500 de kilometri, majoritatea de autostradă, dar și câteva drumuri expres.

Pe lista proiectelor prioritare se regăseau, în sud, drumul expres Giurgiu – București (DX Transdanubium), cu o lungime de 55 de kilometri, drumul expres București – Alexandria (Danubius Express), de 70 de kilometri, continuat de tronsonul Alexandria – Craiova, cu o lungime de 125 de kilometri, precum și DEx16 Arad – Oradea, de 134 de kilometri.

În zona Bucovinei și Moldovei, printre priorități se regăseau drumul expres Suceava – Siret (Moldova Express), de 41 de kilometri, care va conecta rețeaua internă la frontiera de nord, și drumul expres Focșani – Brăila (Milcovia Express), cu o lungime de 86 de kilometri.

În sud-vestul și vestul României au fost plănuite drumul expres Craiova – Calafat (Tracia Express), de 78,7 kilometri, și drumul expres Drobeta-Turnu Severin – Calafat (Tracia Express), de 72,8 kilometri, ambele până la ieșirea din țară spre Bulgaria, pe podul Calafat – Vidin, precum și drumul expres Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș – Lugoj (Danubius Express), de 142 de kilometri. Proiectele Timișoara – Moravița (Banat Express), cu o lungime de 88 de kilometri, și Craiova – Filiași – Drobeta-Turnu Severin (Danubius Express), de 104 kilometri, completează coridoarele de transport care vor lega România de Serbia.

În nord-vest, rețeaua Someș Expres vizează tronsoanele Cluj-Napoca – Dej, de 75 de kilometri, Dej – Baia Mare – Halmeu, de 95,2 kilometri, și Baia Mare – Satu Mare, de 55 de kilometri. Au mai fost considerate prioritare Bypass-ul Brașov Nord, cu o lungime de 20 de kilometri, drumul expres Buzău – Brăila (Muntenia Express), de 98 de kilometri, și drumul expres Măcin – Tulcea – Constanța (Dobrogea Express), de 188 de kilometri, care include și un drum de acces către Delta Dunării.

Drumurile expres, variante mai simple ale autostrăzilor

Drumurile expres au fost considerate de specialiști o soluție eficientă, dar mai puțin costisitoare decât autostrăzile, pentru a asigura o circulație rapidă și sigură în regiunile cu trafic mediu sau în creștere din România.

Costul și termenul de realizare estimat pentru drumurile expres oferă avantaje unor astfel de proiecte, însă, spre deosebire de autostrăzi, aceste șosele au de obicei două benzi pe sens, fără bandă de urgență continuă, un profil transversal mai îngust și dotări tehnice mai simple, aspecte care reduc cheltuielile de execuție, dar și nivelul de siguranță față de o autostradă.

Potrivit normativului pentru proiectarea drumurilor expres, publicat în 2013 de CNAIR (atunci CNADNR) aceste șosele rapide sunt drumuri naționale, rezervate exclusiv circulației autovehiculelor care nu deservesc proprietăți riverane. Accesul pietonilor, bicicliștilor, mașinilor agricole și al altor vehicule lente este interzis.

Drumurile expres sunt proiectate cu cel puțin două benzi pe sens, separate printr-un spațiu median, iar traseele lor nu intersectează la nivel nicio altă cale de comunicație. Intrarea și ieșirea mașinilor sunt permise doar prin noduri rutiere special amenajate, prin relații de viraj la dreapta.

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 45/1998, vitezele de proiectare pentru drumurile expres sunt stabilite în funcție de relief: 120 km/h în regiunile de șes, 100 km/h în regiunile de deal și 80 km/h în regiunile de munte.

