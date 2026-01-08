Video Gestul disperat al unui fermier din Satu Mare care a rămas cu recolta pe câmp: „O donez pe toată”

Un fermier din județul Satu Mare a luat o decizie radicală: donează întreaga recoltă de varză rămasă pe câmp, după ce, spune el, nu a reușit să o vândă în acest an. Într-o filmare realizată chiar în mijlocul culturii, se vede o întindere mare de varză sănătoasă, care riscă să înghețe dacă nu este recoltată în perioada următoare.

Sursa video: X/ @fermadecastravetiandrid

Cât vezi cu ochii, doar varză frumoasă, de calitate, acoperită pe alocuri de un strat subțire de zăpadă. Deși cultura a fost una bună, începutul de an l-a prins pe fermier cu marfa încă pe câmp.

Fermierul din Andrid, județul Satu Mare, a explicat pe rețelele sociale de ce a ajuns în această situație și de ce a decis să ofere gratuit toată producția.

„Donez varză bună pentru consum uman și animal. Mulțumesc tuturor celor care «s-au simțit» și care au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi vândută, motiv pentru care o ofer gratuit. Cine dorește, este binevenit”, a transmis acesta pe contul său de TikTok, menționând că ferma sa se află în localitatea Andrid.

Un hectar de varză, oferit gratuit

Fermierul se numește Cătălin Maxi și este cunoscut mai ales pentru cultura de castraveți. Anul acesta a decis să cultive și varză de toamnă, sperând că va obține un venit suplimentar la final de sezon. În loc de profit, însă, a rămas cu pierderi și cu întreaga recoltă nevândută.

„Cât puteți vedea cu ochii: varză. Din păcate, anul acesta nu am avut cui să o vând. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, așa că, cine dorește varză, locația Andrid, județul Satu Mare, poate să vină să își culeagă câtă dorește. Eu o donez pe toată, tot ce se vede aici, în jur de un hectar de varză. Pe toată, toată, vreau să o donez”, a mai spus fermierul, precizând că varza este bună pentru consum.

A cerut sub prețul pieței, dar tot nu a reușit să o vândă

Din postările anterioare ale lui Cătălin Maxi reiese că a încercat să își vândă marfa la un preț mult sub cel din piețe: 80 de bani kilogramul, față de aproximativ doi lei cât se cere, de obicei. Mai mult, pentru cantități mai mari de o tonă, se oferea să asigure și transportul, cu livrare în județele Bihor, Satu Mare, Baia Mare, Maramureș și Sălaj.

Chiar și în aceste condiții, varza a rămas nevândută, iar acum fermierul speră măcar ca munca lui să nu fie complet în zadar și ca recolta să ajungă la oamenii care au nevoie de ea.