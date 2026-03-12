search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
„Sprijinul neclintit” pentru Republica Islamică. Putin trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran, prin Azerbaidjan

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Rusia va trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran prin intermediul Azerbaidjanului, a anunțat joi Ministerul pentru Situații de Urgență al Rusiei.

Rusia va trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran. FOTO: Profimedia
Rusia va trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran. FOTO: Profimedia

Instituția a precizat că transportul a fost organizat la indicația președintelui rus Vladimir Putin și a ministrului pentru Situații de Urgență Aleksandr Kurenkov. Medicamentele au fost transportate în Azerbaidjan, de unde acestea urmează să fie livrate autorităților iraniene, potrivit agenției EFE, citată de Agerpres.

Potrivit ministerului, ajutorul constă în aproximativ 13 tone de medicamente.

„În conformitate cu indicația președintelui Rusiei, Vladimir Putin, şi a ministrului pentru situații de urgență, Aleksandr Kurenkov, aviaţia entităţii a organizat transportul medicamentelor în Azerbaidjan pentru a fi livrate ulterior autorităților competente ale guvernului iranian”, a menționat ministerul.

Moscova a evitat până acum să confirme sau să infirme dacă sprijină Teheranul cu armament sau informații militare, însă nu a negat sprijinul politic și umanitar pentru autoritățile iraniene.

Într-o convorbire telefonică purtată marți cu Vladimir Putin, președintele iranian Masoud Pezeshkian i-a mulțumit liderului rus pentru sprijinul acordat, în special pentru ajutorul umanitar.

Totodată, luni, liderul de la Kremlin și-a exprimat „sprijinul neclintit” pentru Republica Islamică după numirea noului ayatollah, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ali Khamenei, care a fost asasinat la sfârșitul lunii trecute.

Tot luni, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova ar putea relua livrările de petrol și gaze către statele europene, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la energie provocate de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran. În cadrul unei reuniuni transmise la televiziune, liderul de la Kremlin a precizat că Rusia este dispusă să reia cooperarea energetică cu Europa, însă doar în condițiile unor acorduri stabile și de lungă durată.

