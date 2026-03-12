Dmitri Medvedev acuză SUA de experimente biologice și evocă scenariul unui „apocalipse zombi”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, susține că scenarii precum cele prezentate în jocul și serialul The Last of Us ar putea deveni realitate din cauza dezvoltării rapide a biotehnologiilor moderne. Oficialul rus afirmă că unele cercetări desfășurate în Statele Unite ar permite, în teorie, controlul răspândirii bolilor și studierea rezistenței genetice a oamenilor la diferite infecții.

Potrivit agenției RIA Novosti, Medvedev a făcut aceste declarații într-un articol publicat în revista Expert. El a susținut că Statele Unite ar fi creat o rețea globală de laboratoare cu dublă utilizare, amplasate în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est, Africa și în statele din spațiul fostei URSS.

Potrivit lui Medvedev, numărul acestor laboratoare ar ajunge la aproximativ 400.

Oficialul rus a afirmat că rezultatele unor astfel de cercetări ar permite, în opinia sa, influențarea modului în care se răspândesc epidemiile și evaluarea unor particularități genetice care ar determina rezistența oamenilor la anumite boli.

„Rezultatele cercetărilor permit Statelor Unite să gestioneze răspândirea epidemiilor și să studieze factorii genetici care influențează rezistența oamenilor la diferite boli. Astfel, în viitor, scenariul unui apocalipse zombi, prezentat chiar de americani în jocul și serialul The Last of Us, ar putea deveni realitate”, a notat Medvedev.

El a mai susținut că noii agenți patogeni ar putea fi folosiți pentru a crea focare de infecții periculoase în apropierea granițelor unor state, care ar putea fi prezentate drept fenomene naturale. În opinia sa, astfel de focare ar putea ajunge să se răspândească la nivel național sau chiar global.

Medvedev a atras atenția și asupra dezvoltării rapide a unor tehnologii precum biologia sintetică sau editarea genomului, despre care spune că ar putea genera riscuri majore pentru omenire, inclusiv prin posibilitatea folosirii armelor biologice sau a ajungerii acestora în mâinile organizațiilor teroriste.

În ultimele luni, oficialul rus a făcut și alte declarații controversate. Recent, el a afirmat că lumea se apropie de un nou conflict global, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite, aliații occidentali și Iran. Medvedev a sugerat că escaladarea crizei ar putea determina Teheranul să accelereze dezvoltarea armelor nucleare, în timp ce Occidentul ar evita, în opinia sa, o confruntare directă cu Russia.

De asemenea, comentând operațiunea militară lansată de SUA și Israel împotriva unor obiective nucleare iraniene la 28 februarie, Medvedev a susținut că negocierile cu Teheranul ar fi fost doar „o operațiune de acoperire”. El a adăugat că Statele Unite există de aproximativ 249 de ani, în timp ce Imperiul Persan ar avea o istorie de peste 2.500 de ani.