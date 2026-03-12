search
Joi, 12 Martie 2026
Polonia a dejucat un atac cibernetic asupra unui centru nuclear: „Primele identificări ale vectorilor de intrare sunt legate de Iran"

Publicat:

Guvernul de la Varșovia anunță joi dejucarea unui atac cibernetic asupra centrului său de cercetare nucleară și precizează că examinează indicii potrivit cărora că Iranul ar putea fi în spatele acestuia, avertizând că indicatorii ar putea fi o dezinformare deliberată pentru a ascunde adevărata amplasare a atacatorilor, relatează Reuters.

Polonia s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe atacuri cibernetice. FOTO Shutterstock
Polonia s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe atacuri cibernetice. FOTO Shutterstock

Polonia susţine că a fost ţinta a numeroase atacuri cibernetice de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, potrivit agenției internațiomnale de presă, citate de Agerpres.

Rusia a negat însă în repetate rânduri orice implicare.

 Krzysztof Gawkowski, ministrul polonez pentru Afaceri Digitale, a declarat pentru postul privat de televiziune TVN24+ că atacul asupra Centrului Naţional de Cercetare Nucleară din Polonia a avut loc „în ultimele zile”.

„Poate că atacul nu a fost la scară largă, dar a existat o încercare oprită de a sparge securitatea. Serviciile corespunzătoare funcţionează deja", a spus Gawkowski.

Indicii că în spatele atacului s-ar afla Iranul

Ministrul a adăugat că centrul este în siguranţă.

„Primele identificări ale vectorilor de intrare, adică acele locuri din care (centrul) a fost atacat, sunt legate de Iran (...). Când vor exista informaţii finale şi serviciile le vor verifica, le vom verifica şi noi, dar există multe indicii că a avut loc de pe teritoriul Iranului", a adăugat ministrul.

Reuters menționează că Ambasada Iranului la Varşovia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail.

Centrul vizat de atacul cibernetic desfăşoară cercetări în domeniul energiei nucleare şi fizicii subatomice şi în domeniile conexe. Polonia nu are arme nucleare şi îşi construieşte prima centrală nucleară.

Statele Unite şi Israelul au declanşat atacuri aeriene coordonate asupra Iranului pe 28 februarie, omorându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Iranul a răspuns lovind Israelul şi statele din Golf care găzduiesc instalaţii militare americane, oprind efectiv transporturile de petrol şi gaze prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trecea aproximativ o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume

