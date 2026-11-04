 Scenariu halucinant lansat de propaganda rusă: Ucraina ar putea ocupa Ungaria, Polonia, România și Republica Moldova. „NATO nu ar putea să o oprească” | adevarul.ro
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Scenariu halucinant lansat de propaganda rusă: Ucraina ar putea ocupa Ungaria, Polonia, România și Republica Moldova. „NATO nu ar putea să o oprească”

Război în Ucraina
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Propagandistul rus Vladimir Soloviov a lansat o nouă serie de afirmații provocatoare la adresa Ucrainei și a Europei, susținând că armata ucraineană ar avea capacitatea de a ocupa Ungaria, Polonia, România și Republica Moldova. Potrivit acestuia, forțele NATO nu ar putea opri o asemenea ofensivă.

Vladimir Soloviov, propagandist rus
Vladimir Soloviov, propagandistul favorit al lui Putin Foto: Profimedia

Declarațiile au fost făcute în timpul unei emisiuni de propagandă difuzate în Rusia, unde Soloviov a afirmat că efectivele forțelor terestre ucrainene ar depăși capacitățile militare ale NATO, cel puțin în configurația sa europeană.

Propagandistul Kremlinului a sugerat că Ucraina ar putea renunța la confruntarea cu Rusia și ar putea încerca, în schimb, să își extindă teritoriul prin ocuparea unor state vecine.

„Situația s-ar putea schimba în așa fel încât ucrainenii să își dea seama: de ce să lupte cu noi, rușii, când pot pur și simplu să își extindă teritoriul Ucrainei, ocupând Ungaria, Polonia, România și Republica Moldova? Ar trece prin ele ca printr-un bufet!”, a afirmat Soloviov.

Acesta a susținut că o armată ucraineană de aproximativ 800.000 de militari ar putea înainta în Europa fără să întâmpine o rezistență eficientă din partea Alianței Nord-Atlantice.

„Vor intra în Europa, iar NATO nu va putea opri infanteria ucraineană de 800.000 de oameni. Pur și simplu îi vor spulbera!”, a declarat propagandistul rus.

Declarațiile lui Soloviov reprezintă o schimbare notabilă de ton față de discursul propagandei ruse din ultimii ani, care prezenta în mod repetat Rusia drept o putere militară capabilă să învingă cu ușurință Europa. De această dată, mesajul este construit în jurul unei presupuse amenințări reprezentate de capacitatea militară a Ucrainei.

Prin astfel de afirmații, unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Kremlinului încearcă să prezinte Ucraina drept o amenințare pentru securitatea europeană, deși țara continuă să lupte împotriva agresiunii militare ruse.

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