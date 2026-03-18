Video Scenă penibilă într-o universitate din Rusia. Un soldat a „doborât” o dronă în timp ce voia să recruteze studenți pentru război

O prezentare organizată într-o universitate din Rusia, menită să atragă studenți în așa-numitele „trupe de drone”, s-a încheiat stânjenitor: un militar a pierdut controlul aparatului chiar în timpul demonstrației, iar imaginile au ajuns rapid pe internet.

Sursa video: Telegram/ Ucraina 365

Un incident neașteptat a avut loc în timpul unei sesiuni de recrutare organizate de militari ruși într-o universitate. Aceștia veniseră să convingă studenții să se înroleze pe bază de contract și să le ofere un „masterclass” de operare a dronelor.

Demonstrația s-a transformat însă într-un eșec public. În imaginile apărute online se vede cum militarul controlează drona cu ajutorul unei telecomenzi, însă aparatul face câteva mișcări bruște, iar una dintre ele se încheie cu un impact puternic de tavan. În urma loviturii, drona este avariată.

Soldatul încearcă să-și păstreze calmul, ridică aparatul și îl arată celor prezenți, în timp ce în sală se aud râsetele studenților.

Recrutarea, făcută la indicația autorităților

Potrivit DW, care citează surse apropiate situației, campaniile de recrutare pentru „trupele de drone” sunt desfășurate în universitățile din Rusia la solicitarea autorităților. Conform informațiilor publicate, inițiativa ar fi fost transmisă conducerilor instituțiilor de învățământ de către vicepremierul Dmitri Cernîșenko, relatează Dialog.

În mod special sunt vizați studenții aflați în risc de exmatriculare. Acestora li se promit contracte pe un an, servicii militare „în apropierea liniei frontului”, plăți consistente și posibilitatea de a-și continua studiile gratuit după întoarcere.

Avertismentele experților: promisiuni riscante

Juriștii și experții atrag însă atenția că, în realitate, astfel de angajamente pot avea consecințe mult mai grave. Există riscul ca aceste contracte să devină pe termen nedeterminat, iar recruții să fie trimiși direct în zone de luptă.

Publicația oferă și exemplul unui contractant căruia i s-ar fi promis un post într-un stat major, dar care a fost ulterior transferat în trupele de geniu pentru operațiuni de deminare. Acesta a murit ulterior în regiunea Harkov.