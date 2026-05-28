Primarul Buzăului cere eliminarea lui Grindeanu și a „familiei de la Craiova” din conducerea PSD și intrarea la guvernare

Primarul Buzăului, Constantin Toma, cere îndepărtarea de la putere a lui Sorin Grindeanu și intrarea de urgență la guvernare alături de PNL și USR, pentru a pune capăt crizei politice.

„Așa cum știți, sunt împotriva actualei conduceri a PSD, România este într-o situație foarte proastă și inclusiv buzoienii suferă din cauza acestei decizii iresponsabile luată de PSD. Nu avem guvern sau avem guvern interimar probabil în cea mai proastă situație prin care trece țara de foarte mulți ani, vorbesc după 1990. Partidul meu a decis să introducă acea moțiune de cenzură, a căzut guvernul, dar acum treaba cea mai dureroasă este că nu-și asumă răspunderea de a intra la guvernare. Din momentul în care ai făcut acest lucru, trebuia să-ți asumi și responsabilitatea să rezolvi lucrurile pe care le criticai la Ilie Bolojan, adică domnule, este nenorocire și venim noi și vă arătăm noi cum se conduce. Nu creezi această criză majoră și lași țara într-o situație foarte proastă”, a declarat, după ședința Consiliului Local Municipal (CLM), primarul Constantin Toma.

Acesta atrage atenția că formațiunea politică din care face parte ar trebui să se reîntoarcă la negocieri și să accepte intrarea la guvernare într-o coaliție, dar fără actuala conducere a partidului.

„Trebuie să ai un guvern stabil și cea bună soluție, PSD-PNL-UDMR-USR, dar fără Sorin Grindeanu și familia de la Craiova în conducere. Să vină din nou la negociere. Un guvern politic care să se înhame la treabă pentru că este foarte mult de muncă, suntem în crize suprapuse, inclusiv cu război la graniță, război în Iran care ne afectează prețurile la pompă, avem o mulțime de probleme”, a precizat primarul.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care o parte din consilierii locali municipali PSD s-au opus joi unui proiect al primarului Constantin Toma care viza reabilitarea zonei pietonale a străzii Cuza Vodă din centrul vechi al orașului.