Mugur Isărescu, reverență în fața Nadiei Comăneci. BNR a lansat 3 monede aniversare cu chipul „Zeiței”

După ce miercuri s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan (57 de ani) la Palatul Victoria, astăzi, la ora prânzului, Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă la Banca Națională a României pentru lansarea emisiunii numismatice cu tema „50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”.

Cu această ocazie, în prezența guvernatorului Mugur Isărescu, BNR a omagiat-o pe Nadia la 50 de ani de la momentul în care o fetiță din Onești obținea primul 10 din istoria olimpică a gimnasticii, la Jocurile de la Montreal.

România a decis să onoreze succesul desemnând anul 2026 drept „Anul Nadia Comăneci”, marcat de mai multe evenimente. Unul dintre ele a fost cel de astăzi.

BNR a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat.

Aversul celor trei monede, care au greutăți diferite, o prezintă pe „Zeița de la Montreal” la finalul exercițiului de la paralele, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „100 LEI”, „10 LEI”, respectiv „1 LEU”, anul de emisiune „2026” și stema României.

Prețurile de vânzare sunt de 7.800 de lei, 1.000 de lei și 280 de lei, iar monedele pot fi achiziționate de pe site-ul Băncii Naționale.