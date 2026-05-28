Video Florin Salam, criticat online după un show pentru care a încasat 25.000 de euro: „Primești doar urlete ca de mamut!”

Un videoclip filmat la un eveniment privat la care a cântat Florin Salam cu formația lui a stârnit controverse online. Discuțiile s-au aprins în jurul sumei pe care artistul ar fi încasat-o pentru prestația sa artistică, considerată de mulți extrem de mare pentru „urlete asurzitoare, ca de mamut”, după cum a scris cel care a distribuit filmarea.

Considerat unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de muzică de petrecere din România, Florin Salam este solicitat frecvent la evenimente private, unde tarifele sale sunt pe măsura popularității. Totuși, nu toți cei care îl ascultă cred că prețul cerut este justificat.

În imaginile publicate recent în mediul online, manelistul apare alături de formația sa în timpul unui eveniment. Potrivit celui care a distribuit clipul, colegii artistului ar fi susținut mare parte din program, iar Florin Salam ar fi intervenit doar în anumite momente.

Internautul care a postat filmarea susține că artistul ar fi primit 25.000 de euro pentru aproximativ patru ore de cântare și s-a declarat extrem de nemulțumit de prestația oferită.

„Dai 25.000 de euro pentru patru ore de «muzică» și primești doar urlete asurzitoare, ca de mamut! Chiar merită să dai o avere pentru așa ceva?”, a scris acesta pe TikTok.

Subiectul a generat reacții în online, unde părerile au fost împărțite. În timp ce unii i-au dat dreptate internautului și au criticat prestația artistului, alții au susținut că Florin Salam își merită onorariul datorită notorietății și cererii ridicate pentru evenimente private.

Controversa vine la scurt timp după ce un bărbat de 40 de ani, cunoscut în lumea interlopă drept Fane Văncică, a făcut declarații despre veniturile impresionante pe care artistul le-ar obține lunar. În timpul unui live pe TikTok, acesta a afirmat că Florin Salam ar încasa aproximativ 50.000 de euro pe zi.

„50.000 de euro pe zi. Un milion și jumătate de euro pe lună. Mă jur dacă câștigă toate 90% din vocile astea din România, dacă câștigă cât câștigă Salam într-o lună”, a declarat Fane Vancică, citat de Știrile Pro TV.