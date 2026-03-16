Foto Fragmente ale unei posibile drone Lancet echipate cu inteligență artificială au căzut în Piața Independenței din Kiev

Kievul a fost ținta unui nou val de atacuri cu drone lansate de Rusia în dimineața zilei de luni, 16 martie, iar experții au avansat ipoteza unui atac în premieră cu o dronă Lancet echipată cu inteligență artificială. Fragmentele unei drone doborâte au fost descoperite chiar în centrul capitalei, în apropierea Monumentului Independenței, relatează Kyiv Post.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că resturile unei drone au căzut în centrul orașului, dar a subliniat că nu au existat victime sau incendii în urma incidentului.

„Nu există incendii și nici victime. Atacul inamicului asupra Kievului continuă”, a declarat Kliciko.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată fragmente ale unei drone doborâte căzând în apropierea monumentului emblematic al capitalei ucrainene. Potrivit publicației Defense Express, care citează surse proprii, fragmentele ar aparține unei drone de tip Lancet.

Identificarea ar fi fost posibilă datorită unor elemente distinctive ale aparatului fără pilot, printre care coada în formă de „X” și elicea, precum și marcajele specifice de pe aripă.

Conform unei analize preliminare citate de Defense Express, noua variantă de Lancet ar putea utiliza inteligență artificială pentru operațiuni în roi, navigație autonomă și lovirea țintelor fără comunicare directă cu operatorul.

Publicația de specialitate menționează și existența unor marcaje sub forma unor cercuri colorate, similare celor observate pe dronele autonome rusești V2U. Acestea ar putea fi folosite pentru menținerea formației într-un „roi” de drone.

În mod obișnuit, dronele Lancet au o rază de acțiune de aproximativ 50 de kilometri. Rusia susține însă că unele modele pot ajunge la 90 de kilometri, iar recordul raportat ar fi de 136 de kilometri. Kievul se află la peste 200 de kilometri de granița Rusiei, ceea ce ridică semne de întrebare privind locul de lansare a dronei. O posibilă variantă ar fi Belarusul, situat la aproximativ 90 de kilometri de capitala ucraineană.

Totuși, oficialii ucraineni privesc cu scepticism ipoteza unui atac direct cu o astfel de dronă asupra Kievului.

Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, a subliniat că dronele Lancet sunt proiectate pentru atacuri cu rază scurtă de acțiune pe linia frontului și nu ar avea autonomia necesară pentru a ajunge până la Kiev.

„Cred că este posibil ca fragmentele să fi fost lansate intenționat din drone Shahed, ca parte a unei operațiuni informaționale speciale a inamicului”, a spus Beskrestnov.

El a adăugat că armata ucraineană continuă să colecteze date pentru a analiza incidentul, inclusiv semnale radio, date radar și imagini realizate de drone interceptoare.

O opinie similară a fost exprimată și de Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Acesta consideră că Rusia ar fi putut lansa în mod deliberat fragmentele unei drone experimentale, ținând cont de faptul că un astfel de aparat „nu ar fi capabil să ajungă la Kiev direct de pe teritoriul rus”.

Atacul face parte dintr-o ofensivă aeriană de amploare lansată de Rusia în cursul nopții. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, între ora 18:00, 15 martie, și dimineața zilei de 16 martie au fost lansate 211 drone de atac, inclusiv modele Shahed, Gerbera și Italmas.

„Particularitatea acestui atac a fost asaltul matinal atipic, folosind diverse tipuri de drone de atac asupra regiunii Kiev”, se arată în raportul Forțelor Aeriene.

Principalele direcții ale atacului au vizat regiunile Odesa, Zaporojia și Kiev. Apărarea aeriană ucraineană, sprijinită de aviație, unități de rachete antiaeriene, echipe de război electronic și grupuri mobile de foc, a reușit să respingă majoritatea atacurilor.

Conform datelor preliminare, până la ora 11:00, apărarea aeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat 194 de drone rusești. Raportul oficial nu menționează însă drone de tip Lancet printre acestea.

În Kiev, alarma aeriană a fost declanșată în jurul orei 08:26, iar exploziile s-au auzit aproape imediat, în timp ce sistemele de apărare aeriană au interceptat țintele. Jurnaliști aflați în diferite zone ale orașului au relatat că au auzit atât explozii, cât și focuri de armă, folosite frecvent pentru a doborî dronele la altitudine mică.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkacenko, a declarat că o parte a unei drone a căzut într-o zonă deschisă din districtul Solomianski, iar în districtul Sviatoșinski fragmentele au căzut într-o zonă nelocuită, provocând un incendiu de vegetație uscată.

Alarma aeriană a fost ridicată la ora 9:57, însă a fost reactivată la 11:10 și anulată din nou la 11:44.

În același timp, orașul Harkov a fost de asemenea vizat de atacuri. Primarul Ihor Terehov a anunțat că o dronă Shahed a lovit districtul Șevcenkivski, rănind o persoană. Ulterior, o altă lovitură a fost raportată la granița dintre districtele Kievski și Șevcenkivski, unde infrastructura de transport a suferit avarii.