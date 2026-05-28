Replici tăioase între vicepremierul Oana Gheorghiu și Sebastian Ghiță. „Dă...Oano...banii înapoi!”. „Domnule Ghiță, veniți acasă”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a avut un schimb de replici, pe pagina sa de Facebook, cu Sebastian Ghiţă, despre care a susţinut că a ieşit să îi atace pe ea şi pe ministrul Irineu Darău pentru un pretins trafic de influenţă fiindcă i-a „deranjat combinaţiile de la Autoritatea pentru Digitalizarea României”.

"Domnul Sebastian Ghiţă, cel fugit din România ca să scape de judecată pentru fapte de corupţie, a ieşit în această seară să mă atace pe mine şi pe ministrul Irineu Darău pentru că am fi făcut trafic de influenţă. Asta după ce i-am deranjat combinaţiile de la Autoritatea pentru Digitalizarea României", afirmă vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Nu ştiu dacă domnul Sebastian Ghiţă înţelege foarte bine ironia acestei situaţii în care dumnealui ne transmite lecţii de integritate din locuinţa domniei sale din Belgrad, Serbia", mai spune Oana Gheorghiu.

În replică, într-un comentariu la postare, Sebastian Ghiţă îi cere Oanei Gheorghiu să dea înapoi banii strânși din donațiile românilor pentru spitale.

"Swartzi Lady... te rog să dai cei 60 de milioane euro din donaţiile românilor la spitale, copii bolnavi, tratamente etc. Tu foloseşti aceşti bani ca să-ţi faci propagandă politică. Plăteşti vedete şi influenceri gen Tudor Chirilă. La voi...spiritul civic e pe bani publici! Dacă nu vrei sau nu ştii să cheltui banii... dă-i înapoi la bugetul de stat. Cum a zis Ceauşescu... Dă...Oano... banii înapoi", a scris Ghiţă pe pagina de Facebook a Oanei Gheorghiu, în replică la afirmaţiile acesteia.

Răspunsul vicepremierului interimar nu a întârziat să apară, Gheorghiu invitându-l pe Sebastian Ghiţă în România ca să meargă "împreună" la spitalele ridicate din donaţiile oamenilor şi companiilor.

"Domnule Ghiţă, vă invit cu mare drag în România ca să mergem împreună la spitalele pe care oamenii şi companiile le-au ridicat prin donaţii. Haideţi, urcaţi în primul avion şi veniţi acasă", răspunde Oana Gheorghiu.