Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Detalii tulburătoare în cazul crimei din Târgu Jiu. Bătrâna ucisă a murit de mâna nepotului pe care l-a protejat de Poliție: „Eu i-am crescut!”

Pe măsură ce ancheta polițiștilor avansează, apar noi detalii în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o femeie de 83 de ani a fost ucisă de nepotul său, care şi-a omorât şi fratele, înainte de a se sinucide. Femeia ceruse ajutorul poliției chiar în ziua tragediei.

Vecinii vorbesc despre scandaluri frecvente în casa bătrânei ucise

Pe măsură ce ancheta polițiștilor avansează, apar noi informații în cazul crimei urmate de sinucidere care a șocat Târgu Jiu, unde o femeie de 83 de ani a fost ucisă de nepotul său de 39 de ani, care, de asemenea, l-a omorât şi pe fratele său, înainte de a se sinucide.

Cazul capătă însă o dimensiune mai amplă pe măsură ce ies la iveală informații din ziua tragediei. În aceeași zi în care a fost ucisă, femeia de 83 de ani se prezentase la poliție și ceruse ajutor, reclamând că este agresată și amenințată în locuința pe care o împărțea cu fiica sa, în vârstă de 62 de ani, potrivit TVRInfo.

Fiica de 62 de ani a femeii ucise FOTO captură video

În urma sesizării, a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie și tulburarea liniștii publice, iar autoritățile au emis un ordin de protecție, însă doar împotriva fiicei.

Potrivit procurorilor, femeia nu a solicitat măsuri și împotriva nepoților, motivând că i-a crescut și că nu dorește să îi implice în procedurile legale.

„A fost emis un ordin de protecție împotriva fiicei doamnei, dar nu a fost niciunul împotriva nepoților. Doamna nu a vrut. A spus că ea i-a crescut”, a declarat Cristian Onescu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Din datele strânse de anchetatori reiese că autorul dublei crime suferea de tulburări psihice și fusese internat într-o unitate medicală în urmă cu doi ani.

 „Își crease un altar închinat lui Lucifer, geamul era blocat și acoperit cu o pătură, iar pe pereți erau tot felul de simboluri satanice”, a precizat procurorul de caz, descriind scena găsită la fața locului.

La data de 26 mai 2026, femeia de 83 de ani, însoțită de președintele asociației de proprietari unde era arondat blocul în care locuia, s-a prezentat la Poliția Municipiului Târgu Jiu și a sesizat că, de o perioadă de timp, ar fi fost amenințată și agresată de fiica sa, de 62 de ani, cu care locuia în același apartament. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare, fiind, totodată, emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii de 62 de ani, fără monitorizare electronică, întrucât victima a motivat că nu se descurcă cu dispozitivele electronice. În contextul îndeplinirii procedurii de aducere la cunoștința femeii de 62 de ani, a ordinului de protecție emis împotriva sa și a măsurii de evacuare din locuința comună, polițiștii au constatat că aceasta plecase deja de la locație și se afla la altă adresă, din municipiul Târgu Jiu, pe strada Aurel Vlaicu, unde a declarat că va locui pe perioada interdicției de a se apropia de mama sa și de apartamentul în care aceasta are domiciliul. Fiind întrebată de polițiști în legătură cu relația dintre ea și cei doi nepoți, femeia de 83 de ani a declarat că, nu are conflicte cu aceștia, și că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare, în urma cu aproximativ 2 luni. A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă nu a rezultat un risc iminent, iar femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a formluat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată, conform legislației în vigoare. Între victimă și cei doi nepoți ai acesteia, nu au fost sesizate fapte de violență fizică”, a transmis IPJ Gorj.

Frații Marinescu
Ucigașul Alexandru Marinescu (stânga) și fratele său, Vlad, pe care l-a ucis alături de bunica lor

Mărturiile vecinilor

Vecinii povestesc că în casa bătrânei certurile şi scandalurile erau la ordinea zilei de ani buni, conflictele amplificându-se în ultima vreme.

 „Se certau de când murise soțul doamnei, de 13 ani, încontinuu. I-am spus să facă ceva, că de aici iese ceva. Și zicea: «Eu i-am crescut». I-au spart geamurile, ușa, frigiderul, ei îi părea rău de ei și tot de mâna lor a murit”, a povestit o vecină.

Alți martori descriu un comportament tot mai retras al bărbatului considerat autorul crimelor, care ar fi trăit izolat și în condiții neobișnuite.

„Știa că are altar cu Lucifer la el în cameră. El a fost căsătorit și a stat șase ani în Austria, dar fata s-a despărțit de el. Atunci a făcut depresia. Stătea numai în casă, cu geamurile acoperite, în întuneric”, a spus un martor.

La scurt timp după tragedie, fiica bătrânei ucise a fost găsită de polițiști într-un alt apartament din Târgu Jiu și a fost dusă la audieri.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs crima.

