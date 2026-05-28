Video Momentul coliziunii violente dintre o ambulanță aflată în misiune și o mașină care nu i-a acordat prioritate

Un accident violent s-a produs miercuri seară în Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, după ce o ambulanță și un autoturism s-au ciocnit într-o intersecție din municipiu. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Din imaginile apărute în mediul online se observă cum un autoturism pătrunde în intersecție pe culoarea verde a semaforului, însă nu acordă prioritate unei ambulanțe care circula în regim de urgență, având semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Impactul a fost extrem de puternic, iar în urma coliziunii autoturismul a fost grav avariat. Șoferul mașinii, un tânăr în vârstă de 23 de ani, a fost rănit și transportat la spital.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Suceava au transmis că victima era policontuzionată, însă stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator.

„În urma accidentului din seara precedentă din municipiul Câmpulung Moldovenesc, șoferul autoturismului, un bărbat de 23 de ani, policontuzionat, stabil hemodinamic și respirator, cu leziuni minore, a fost transportat la CPU de echipajul de prim ajutor trimis la fața locului. Personalul ambulanței nu a avut nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții SAJ Suceava.

Autospeciala de intervenție a fost serios avariată în urma impactului, iar defecțiunile urmează să fie evaluate într-un service autorizat. Personalul ambulanței nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar ambulanța nu transporta pacient la ora accidentului.

„Defecțiunile autosanitarei implicate în accident urmează să fie evaluate la un service autorizat, fiind necesară o analiză tehnică completă, după care se va demara procedura de reparație. Pentru asigurarea desfășurării optime a intervențiilor de urgență în substația Câmpulung Moldovenesc, va fi redistribuită o autosanitară tip B2 din stația centrală de la Suceava”, au mai precizat reprezentanții instituției.

Polițiștii au deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.