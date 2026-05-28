Rusia acuză NATO că se pregătește pentru un „conflict de amploare în est”

Serghei Naryșkin, șeful Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei, a acuzat joi alianța NATO că face pregătiri concrete pentru ceea ce el a numit un „conflict de amploare în est”.

Serghei Naryșkin a mai afirmat că Uniunea Europeană se înarmează rapid și se transformă într-o alianță militară „îndreptată împotriva Rusiei”, a relatat agenția de știri de stat RIA, citată de Reuters.

Cancelariile europene se tem că Putin va căuta o escaladare dincolo de granițele Ucrainei

Rusia se află într-un impas pe câmpul de luptă din Ucraina și ripostează cu atacuri masive asupra Kievului. Temerile tot mai mari din capitalele europene sunt că președintele Vladimir Putin va încerca în continuare să schimbe situația prin extinderea conflictului către Europa, scrie The Wall Street Journal.

În ultimele săptămâni, retorica Moscovei la adresa statelor baltice a devenit de-a dreptul belicoasă.

Rusia a amenințat deschis că va lovi „centrele de luare a deciziilor” din Letonia, acuzând Riga că găzduiește operatori de drone ucraineni – acuzație respinsă de autoritățile letone.

MAE răspunde dur Rusiei după amenințările la adresa Ucrainei

Miercuri, 27 mai, Ministerul Afacerilor Externe al României a reacționat după o amenințare venită din partea Ministerului rus de Externe, calificând-o drept o „escaladare gravă și iresponsabilă” care, dacă ar fi pusă în aplicare, ar putea constitui o crimă de război împotriva populației ucrainene.

Reacția vine în contextul în care diplomația rusă a transmis un mesaj printr-un comunicat oficial și pe rețelele sociale, considerat de partea română drept o amenințare cu posibile consecințe grave din perspectiva dreptului internațional. În acest context, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la sediul MAE, unde partea română i-a transmis un mesaj de protest.

Și Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta

Luna aceasta, Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta după atacurile masive cu drone lansate de Moscova asupra regiunii ucrainene Transcarpatia, locuită de o importantă comunitate etnică maghiară, dar și de români. Este pentru prima dată când autoritățile ungare recurg la un astfel de gest diplomatic în legătură cu bombardamentele rusești asupra Ucrainei. Ministrul de Externe, Anita Orbán, l-a chemat pe ambasadorul rus pentru o întâlnire ce a avut loc joi, 14 mai.