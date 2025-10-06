Șiretlicurile armatei lui Putin: străini recrutați prin Telegram cu oferte de cetățenie rusă și salarii mari pentru a lupta în Ucraina

Armata Rusă recrutează străini pentru războiul din Ucraina prin mesagerul Telegram, promițând cetățenie și salarii atractive. Oferta, care vizează în special cetățeni din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, ascunde însă riscuri majore, mulți fiind trimiși direct în prima linie.

Anunțurile de recrutare au început să apară în 2024, după ce președintele Vladimir Putin a emis un decret prin care străinii care servesc în forțele armate ruse primesc automat cetățenie pentru ei și familiile lor. „Oamenii sunt atrași mai ales de ofertele pentru cetățenia rusă și plățile mari. Pentru mulți egipteni sau irakieni, un salariu de 2.500–3.500 de dolari pe lună reprezintă o sumă considerabilă, comparativ cu veniturile medii din țările lor”, potrivit dialog.

Un exemplu relevant este cazul unui șofer iordanian în vârstă de 54 de ani, care a fost atras de un anunț ce promitea un post de bucătar. În realitate, bărbatul a ajuns pe prima linie în Ucraina, după ce a semnat un contract de 17 pagini cu Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Recruții străini sunt instruiți în lagăre timp de 4–6 săptămâni, cu studiu obligatoriu al limbii ruse, și primesc cetățenie imediat după semnarea contractului. După șase luni, aceștia pot beneficia de o vacanță de două săptămâni.

Potrivit estimărilor, aproximativ 10.000 de străini luptă în prezent de partea Rusiei. Printre aceștia se numără imigranți din Africa, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și de Est, dar și studenți ai căror vize au expirat.

Reuters a relatat anterior că aproximativ 5.000 de cubanezi și până la 2.000 de irakieni fac parte din forțele ruse.