„Ne rugăm apoi să se întoarcă vii și nevătămați”. Cum funcționează uriașa mașinărie de recrutare pentru război a Rusiei. Mărturii ale „angajatorilor”

Pentru bărbații ruși, războiul a devenit o ofertă de joburi ca oricare alta, reclamele de recrutare apărând firesc pe principalele platforme de socializare și promițând salarii de nerefuzat, relatează Politico.

Ofertele pentru contracte în prima linie apar pe aplicația de mesagerie Telegram, alături de grupuri de chat și alerte de știri, promițând bonusuri la semnarea contractelor de până la 50.000 de dolari - sume cu potențialul de a schimba vieți într-o țară în care salariile medii lunare sunt sub 1.000 de dolari. Beneficiile nu sunt doar salariile: conractele vin la pachet cu promisiuni de reducere a datoriilor și îngrijire gratuită pentru copiii din familiile soldaților, precum și locuri garantate la universitate. Cazierul judiciar, bolile și chiar boli precum HIV nu mai sunt motive de descalificare automată. Pentru mulți bărbați care au puțin de pierdut, frontul a devenit un angajator de ultimă instanță.

În spatele avalanșei de oferte se află un sistem de recrutare coordonat, gestionat de cele peste 80 de guverne regionale ale Rusiei. Sub presiunea venintă din partea Kremlinului de a furniza oameni, regiunile au devenit de facto centre de recrutare, chiar concurând între ele pentru soldați contractuali. Ceea ce a început ca o soluție pe timp de război a evoluat într-o industrie cvasi-comercială de vânătoare de oameni, alimentată de bonusuri federale și bugete locale. Autoritățile regionale contractează agenții de resurse umane, care la rândul lor angajează recrutori independenți pentru a face publicitate online, a selecta candidații și a-i îndruma în procesul de angajare pentru război.

Recrutori pe timp de război

Orice cetățean rus poate lucra acum ca recrutor, în schimbul unor comisioane. Axel Springer Global Reporters Network, care include POLITICO, a analizat canalele de recrutare din Rusia și a intervievat atât recruți, cât și recrutori.

Această piață a forței de luptă este studiată îndeaproape în capitalele occidentale. Îngroșarea rândurilor armatei ruse produce consternare în comunitatea informații și îi neliniștește pe diplomați, fiind comsiderată un indicator important pentru evaluarea poziției Rusiei în negocierile de pace și posibilitatea unei viitoare extinderi în teritoriul vecin.

„Presupunând că Putin va putea să finanțeze în continuare uriașele bonusuri de înrolare (și plățile în caz de deces) și să facă rost de forța de luptă stimulată să servească, Rusia poate susține genul de campanie costisitoare și istovitoare ce a marcat luptele din Ucraina de la ultimele realizări majore de ambele părți în al doilea an de război”, a declarat fostul director CIA, David Petraeus, pentru POLITICO,

Capacitatea Rusiei de a menține niveluri ridicate de efective, în contextul pierderilor masive pe câmpul de luptă, ar explica motivul pentru care, la patru ani de la invazie, Vladimir Putin pare mai convins ca niciodată că poate sili Ucraina să-i accepte termenii - fie prin diplomație, fie printr-un război de uzură nesfârșit. Vorbind săptămâna trecută cu jurnaliștii ruși , Putin a amenințat că războiul se va încheia doar dacă forțele ucrainene se retrag din teritoriile revendicate de Rusia - altminteri, Moscova își va impune termenii „prin forță armată”.

O piață pentru soldați

Când Rusia a invadat Ucraina, Olga și soțul ei, Alexander, sw ocupau de plasarea de forță de muncă în Moscova - muncitori în construcții, agenți de securitate și curieri. În urmă cu aproximativ 18 luni, s-au reorientat, iar prin intermediul principalei platforme de anunțuri clasificate din Rusia, recrutează în prezent pușcași, operatori de drone și alte roluri militare.

„Fiica noastră a văzut un anunț de angajare pe Avito - căuta recrutori, și așa a început totul”, a declarat Olga pentru POLITICO.

Kremlinul și-a reorganizat mobilizarea pe măsură ce a devenit limpede că războiul va fi unul pe termen lung. În septembrie 2022, Putin a anunțat o „mobilizare parțială” a 300.000 de rezerviști, declanșând valuri de furie publică și emigrare. În același timp, statul și-a deschis porțile închisorilor către câmpul de luptă, atrăgând deținuți cu promisiuni de clemență și plată.

Abordarea de tip mai puțină constrângere, mai mulți bani a dat roade, Pentru a atrage voluntari care nu s-ar califica pentru înrolare din cauza vârstei, stării de sănătate sau lipsei serviciului militar, Kremlinul a vizat cele mai vulnerabile straturi ale societății - de la pușcăriași la muncitori migranți și bărbați îndatorați - cărora le-a oferit salarii bune, bonusuri generoase la semnarea contractelor și promovând armata militar drept o cale către demnitate și supraviețuire. În septembrie 2024, Putin a oficializat strategia ordonând ca forțele armate să ajungă la un număr de 1,5 milioane de soldați activi. În plus, citațiile și convocarile au fost înlocuite cu bani, beneficii și apeluri la bărbăție.

„Aceste măsuri vizează o categorie demografică specifică: bărbații social vulnerabili”, spune politologul Ekaterina Schulmann, care studiază procesul decizional al guvernului rus în calitate de lector la Institutul Osteuropa din Berlin. „Bărbați cu datorii, cazier judiciar, educație financiară precară - sau cei prinși în capcană de microcredite copleșitoare. Oameni marginalizați, fără perspective.”

Timp de câteva luni, Alexander și Olga au lucrat pentru o companie, înainte de a deveni independenți și a-și dezvolta afacerea. „Acum recrutorii lucrează pentru noi - 10 persoane”, a spus Olga.

Cuplul caută personal în special pe Telegram, printr-un vast ecosistem de canale dedicate angajărilor pe timp de război. Într-un grup cu peste 96.000 de abonați și o fotografie de profil etichetată „WORKING”, sunt postate zilnic până la 40 de anunțuri de recrutare pentru infanteriști și piloți de drone, alături de oferte din regiuni rivale.

Fiecare anunț este, în esență, o ofertă salarială. Chiar dacă salariile în sine sunt cam aceleași, regiunile sunt în concurență pentru oferte competitive precum bonusurile la angajare. Deși Kremlinul a introdus anul trecut un bonus minim de 400.000 de ruble (5.170 de dolari) prin decret prezidențial , sumele oferite fluctuează în prezent destul de mult. Practica curentă este acum că recrutorii direcționează candidații către teritoriul care plătește cel mai bine.

„Îi ajutăm cu documentele și îi punem în legătură cu oficialii regionali”, a explicat Olga. „După care ne rugăm să se întoarcă vii și nevătămați.”

Cuplul nu a dorit să dezvăluie cât câștigă per recrut. Însă, la fel ca în cazul bonusurilor oferite voluntarilor, salariile recrutorilor par să varieze foarte mult în funcție de regiune. Un alt recrutor care a vorbit cu POLITICO a confirmat cifrele publicate anterior de publicația independentă rusă Verstka, care a scris despre comisioane între 1.280 și 3.800 de dolari per contract semnat.

Fondurile puse la bătaie la nivel regional

Regiunile rusești apelează la fonduri de rezervă pentru a menține niveluri ridicate de recrutare. Conform unui raport realizat de publicația independentă iStories, 11 regiuni au bugetat cel puțin 25,5 milioane de dolari pentru plățile recrutorilor - sume comparabile cu cheltuielile regionale pentru asistență medicală și servicii sociale.

O analiză realizată de economistul Janis Kluge de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, bazată pe date din 37 de regiuni, arată că bonusurile medii la semnarea contractelor au crescut la aproximativ 25.850 de dolari, inclusiv plățile federale.

La începutul anului, mărirea stimulentelor a atras o creștere corspunzătoare a numărului de voluntari. De pldă, în Samara, bonusurile au crescut la peste 50.000 de dolari în timpul verii, suficient pentru a cumpăra un apartament cu două dormitoare. În unele regiuni, bonusurile au scăzut recent, ceea ce indică probabil că au recrutat cu succes un număr peste medie de voluntari și că și-au îndeplinit deja cotele, notează Politico.

Pentru multe familii, serviciul militar a devenit una dintre puținele căi de mobilitate ascendentă. În multe regiuni, piețele locale ale muncii oferă puține alternative. Astfel că, cu cât perspectivele economice sunt mai precare, cu atât canalul de recrutare este mai puternic.

„Acești bani poate transforma complet viața unei familii ruse”, a spus Kluge. „Programul funcționează surprinzător de bine, doar că a devenit mult mai scump pentru Kremlin.”

Cum este alimentat războiul cu oameni

Această mașinărie de recrutare contribuie cu aproximativ 30.000 de voluntaripentru armată în fiecare lună, suficient pentru a compensa rata mare a pierderilor și pentru a susține operațiunile pe termen lung. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a estimat în această vară că Rusia a pierdut aproximativ un milion de soldați, morți și răniți - cifre în concordanță cu estimările oficialilor britanici și ucraineni.

Moscova nu se bazează exclusiv pe voluntari pentru a-și completa rândurile. O lege semnată acum câteva săptămâni schimbă sistemul de recrutare din Rusia - bazat pe bărbați apți din punct de vedere medical, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care nu servesc în rezervă - de la cicluri bianuale la înrolări tot parcursul anului. Experții spun că legea creează efectiv o infrastructură de recrutare permanentă.

„Merg tot mai departe, dar nu le pasă de numărul de oameni pe care îi pierd”, a declarat Andrii Yermak, care, în calitate de șef al Biroului Prezidențial al Ucrainei, a fost principalul negociator de pace înainte de a demisiona vineri pe fondul unei anchete de corupție. „Este important să înțelegem că suntem o țară democratică și luptăm împotriva uneia autocratice. În Rusia, viața unui om nu costă nimic.”

Unitățile ucrainene, în schimb, sunt subțiate; în multe locuri, abia reușesc să țină linia. Ofițerii ucraineni au declarat pentru POLITICO că în anumite părți ale frontului de est raportul de forțe este și șapte la unu. Această dinamică a fost exacerbată de zeci de mii de soldați ucraineni care, în ultimul an, și-au părăsit posturile fără permisiune sau au abandonat complet serviciul militar.

Avantajul numeric al Rusiei este unul dintre motivele pentru care armata sa cucerește acum teritorii ucrainene în fiecare lună. Pe măsură ce Kievul a pierdut teritorii, a depus eforturi pentru a extinde recrutarea cetățenilor, atrăgând voluntari din întreaga Americă și Europa.

Oficialii germani din domeniul securității sunt de părere că Putin poare atinge ținta declarată de a avea o armată de 1,5 milioane de soldați anul viitor. Această rapidă dezvoltare industrială și militară a creat neliniște printre factorii de decizie europeni, care încep să o perceapă drept o pregătire pentru o acțiune militară dincolo de Ucraina.

„Rusia continuă să-și consolideze armata și se mobilizează la o scară, ceea ce indică o posibilă confruntare militară mai amplă cu mai multe state europene”, spune deputatul german Roderich Kiesewetter, expert în securitate și membru al partidului cancelarului Friedrich Merz.

Un luptător din necesitate

Anton, în vârstă de 44 de ani, nu s-a înrolat în armată din convingere, ci în urma unui colaps financiar. Anul trecut, când acest tată a trei copii din regiunea Moscovei a intrat într-un birou de recrutare militară, simțea că nu are opțiuni. Era șomer, era cufundat în datorii și risca o posibilă pedeapsă cu închisoarea din cauza unor acuzații de fraudă ce făcea aproape imposibilă găsirea unui loc de muncă legal.

Pe Telegram, rulau continuu reclame ce promiteau bonusuri generoase. „Soția mea era în concediu de maternitate, mama este pensionară - familia depindea de mine”, a declarat Anton pentru POLITICO. „Într-o ceartă, soția mea a spus: «Ar fi mai bine dacă ai merge la război». O lună și jumătate mai târziu, am semnat contractul. Părea singura cale de ieșire.” În cazul lui Anton, nu a fost implicat niciun recrutor - s-a dus singur la centrul de recrutare.

Contractul îi promitea lui Anton aproximativ 2.650 de dolari pe lună, plus un bonus la semnarea de aproximativ 2.460 de dolari, de peste 10 ori mai mult decât câștiga la negru ca lucrător în depozit și curier. A fost trimis în sectorul Pokrovsk din regiunea Donețk, într-o unitate de drone.

Acolo, a spus Anton, a întâlnit mulți bărbați care, la fel ca el, nu reușiseră să se descurce în viața civilă. „Unii plătesc pensie alimentară, alții au fost trimiși de creditori să-și achite datoriile”, a spus Anton. „Nu există discuții patriotice - nu există «pentru victorie» sau «pentru Putin». Nimeni nu vorbește așa. Toată lumea este obosită. Toată lumea vrea doar să meargă acasă.”

În iulie 2025, Anton a primit o decorație pentru serviciul său, ceea ce ar putea ajuta la ștergerea cazierului său judiciar. „Acesta a fost un alt motiv pentru care am semnat”, a spus el. „Era singura modalitate de a evita urmărirea penală - fie să mor, fie să câștig o medalie.”

Evitarea pedepsei cu închisoarea rămâne o motivație puternică pentru mulți. O rudă a unui soldat dispărut din regiunea Moscovei a descris cum Ivan, în vârstă de 28 de ani, bucătar, a fost arestat pentru trafic de droguri în 2025. „A semnat declarația de serviciu militar în arest și a cerut instanței să-i înlocuiască pedeapsa cu serviciul militar”, a spus ruda. În decurs de o săptămână, a fost detașat pe front. Ivan a dispărut în aprilie, după mai puțin de o lună.. Soția și fiul său de 1 an nu au mai auzit nimic de el de atunci.

Războiul, o loterie

Deși zeci de mii de oameni s-au înrolat din cele mai bogate centre urbane ale Rusiei, potrivit bazelor de date oficiale și analiștilor, majoritatea recruților provin din regiunile defavorizate din punct de vedere economic, unde traiul este definit de sărăcie, criminalitate și alcoolism.

„Pentru mulți bărbați, aceasta este ultima ocazie de a-și construi o viață care să aibă sens”, a spus Alexander Baunov de la Centrul Carnegie Rusia Eurasia. „În loc să moară ca niște ratați în ochii familiilor lor, ei mor ca eroi pe front.”

Pentru bărbații voluntari, războiul a devenit o loterie cu risc ridicat pentru o viață mai bună. Supraviețuirea aduce câștiguri transformatoare. Chiar și rănile grave vin cu plăți fixe: aproximativ 12.000 de dolari pentru un deget rupt și 36.000 de dolari pentru un picior zdrobit.

În timpul scurtelor deplasări mai aproape de front pentru a livra echipamente, Anton spune că a fost vizat în mod repetat de drone ucrainene. Într-o zi, una a explodat la doar câțiva metri de el.

„Situația mea financiară s-a îmbunătățit semnificativ. Poate suna trist, dar pentru mine personal, semnarea contractului mi-a făcut viața mai bună”, spune Anton. „Cel mai greu lucru este să fiu departe de copiii mei. Dar chiar și știind asta, aș face la fel.”