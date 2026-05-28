Joi, 28 Mai 2026
„Aberați! Pregătiți-vă pentru judecată!" Schimb dur de replici între ministrul Irineu Darău și moderatoarea Cătălina Porumbel

Un interviu cu ministrul interimar al Economiei Irineu Darău la Antena 3 s-a încheiat cu un dialog tensionat cu moderatoarea Cătălina Porumbel. Dezbaterea despre numirile controversate din minister a degenerat într-un schimb dur de acuzații de conflict de interese și amenințări cu judecata. Schimbul tensionat de replici a culminat cu oprirea emisiunii de către moderatoare.

Cătălina Porumbel și Irineu Darău, schimb dur de replici FOTO captură video

Ministrul USR fusese invitat în platoul Antena 3 CNN în contextul acuzațiilor sale la adresa fostei conduceri a Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), care ar fi pierdut 14,7 milioane de lei din fonduri europene prin gestionarea defectuoasă a banilor din PNRR.

Irineu Darău i-a reproșat moderatoarei, pe parcursul emisiunii, că nu este lăsat să răspundă la întrebări. Cătălina Porumbel a adus în discuție sloganul politic al USR, „Fără penali în funcții publice”, amintind de numirea Adrianei Miron într-o funcție publică. Jurnalista a subliniat că Adriana Miron a fost condamnată penal în trecut, întrebându-l pe ministru dacă nu a găsit altă persoană mai competentă.

În replică, ministrul Economiei a argumentat că respectiva condamnare a vizat un prejudiciu minor, de 1.600 de lei, survenit după ce Adriana Miron ar fi blocat contracte și ar fi generat penalități de un milion de euro tocmai firmelor controlate de Sebastian Ghiță. El a apărat numirea, susținând că, din punct de vedere constituțional și legal, nu există nicio incompatibilitate, deoarece persoana vizată are în prezent cazierul curat.

Cazul „Caragea”, motivul conflictului. Amenințări cu judecata 

Discuția s-a încins în platou în momentul în care moderatoarea l-a întrebat despre o altă numire controversată, cea a fostului șef al IPJ Gorj Salvador Caragea, amintind de legăturile acestuia cu tatăl deputatului USR Radu Miruță.

Irineu Dărău a acuzat-o pe moderatoare de existența unui conflict de interese:

Cu domnul Caragea care este problema? Știți ce a făcut când era polițist? A arestat niște oameni din partidul lui Dan Voiculescu și niște rude ale soțului dumneavoastră! E informație publică! Sunteți într-un conflict de interese!

Cătălina Porumbel a respins afirmațiile, catalogându-le drept „dezinformări și manipulări uriașe”, cerându-i ministrului dovezi:

Aberați, domnule ministru! Aberați! O să vă dau în judecată pentru prostiile pe care le spuneți! Pregătiți-vă pentru judecată! Faceți o manipulare uriașă! O să vă dau în judecată pentru prostiile pe care le spuneți! Să vă pregătiți pentru judecată, domnule ministru!”, a declarat moderatoarea.

Dărău a acuzat și șantaj editorial din partea unei colege din Antena 3, susținând că a primit mesaje prin care s-ar fi pus presiune pe el să blocheze numirile: „Am mesajul scris în care mă întreabă: «Îl retrageți?». De unde acest interes?”, a întrebat ministrul.

Cătălina Porumbel a decis să încheie emisiunea, afirmând că timpul dedicat acesteia s-a scurs: „Nu mă intimidați! De 20 de ani văd miniștri ca dumneavoastră. S-a închis emisiunea, vă mulțumesc pentru prezență, nu vă face cinste!”.

După incident, Irineu Dărău a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare în care a reafirmat că nu se teme de amenințările cu instanța și că acțiunile sale fac parte dintr-un efort de combatere a „hoției și minciunii”: „Când Porumbel-Voicu A3 mă amenință cu judecata și fugarul Ghiță RTV iese la atac, dorm și mai liniștit știind că fac ceea ce trebuie. Unde mai e jurnalismul? Dar digitalizarea? STOP hoției și minciunii!

Incidentul a stârnit dezbateri pe rețelele sociale. În timp ce susținătorii ministrului au aplaudat modul în care a ținut piept tirului de acuzații în fața unui stil de intervievare considerat agresiv, criticii consideră că Irineu Darău a evitat să răspundă punctual acuzațiilor și că a deviat dezbaterea spre atacuri la viața privată a jurnalistei.

Redăm mai jos schimbul de replici din cadrul emisiunii 

Irineu Darău: ...domnul Caragea... Aici nu mi s-a dat niciodată ocazia să dau o replică bazată pe fapte.

Cătălina Porumbel: Documentați-vă, domnule ministru, când veniți la emisiune! Ce-a făcut domnul Caragea pe vremea când era șef de poliție și era prieten cu tatăl domnului Miruță, colegul dumneavoastră?

Irineu Darău: Și eu v-aș întreba: a arestat niște oameni din partidul lui Dan Voiculescu și niște rude de-ale soțului dumneavoastră?

Cătălina Porumbel: Nu, nu, nu!  Nu are nicio legătură. Dumneavoastră faceți niște insinuări care n-au nicio legătură. 

Irineu Darău: E o informație publică. Suntem în conflict de interese...

Cătălina Porumbel: Domnule ministru, aberați! Aberați! Aberați, aberați, domnule ministru!

Irineu Darău: Omul acesta, când era polițist, a arestat niște oameni din Gorj care erau în partidul lui Dan Voiculescu și o rudă...

Cătălina Porumbel: Domnule ministru, aberați! O să vă dau în judecată! O să vă dau în judecată pentru prostiile pe care pe care le spuneți! Pregătiți-vă pentru judecată, domnule ministru! Faceți faceți o mare o mare dezinformare și o manipulare și o manipulare uriașă, domnule ministru!

Irineu Darău: ...așa cum v-am spus, o rudă de-ale soțului dumneavoastră. Știți foarte bine. Și sunteți în conflict de interese, pentru că acest om, cinstit, și-a asumat curajul ca polițist și a arestat oameni, inclusiv pentru furt de armament. A fost la Antena 3 de nu știu câte ori.

Cătălina Porumbel: V-am spus: nu mă intimidați! De 20 de ani văd miniștri ca dumneavoastră și politicieni. Nu vă mai întreb nimic, pentru că s-a închis emisiunea. Mulțumesc pentru mulțumesc pentru această emisiune. Mulțumesc pentru această... domnule ministru.

Irineu Darău: Nu eu, dumneavoastră încercați un mod de intimidare. Știți că o colegă de-a dumneavoastră a încercat să preseze un ministru – adică pe mine – să retragă această numire. Nu, nu o s-o retrag.

Cătălina Porumbel: Vă mulțumesc.

Irineu Darău: Am mesajul scris în care mă întreabă: „Îl retrageți?”. De unde interesul?

Cătălina Porumbel: Domnule ministru, mulțumesc pentru prezență. Nu vă face cinste.

Irineu Darău: Spun doar adevărul, dar vă deranjează.

Cătălina Porumbel: Când aveți aveți dovezi, veniți cu ele! 

Irineu Darău: Când aveți adevărul în față, vă deranjează, se pare că vă deranjează.

Emisiunea completă: 

