Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
Universitățile de top din Moscova oferă bonusuri generoase studenților pentru a se înrola în armată

Război în Ucraina
Publicat:

Una dintre universitățile de top din Moscova încearcă să atragă studenți să semneze contracte cu armata rusă, promițând bonusuri generoase la înrolare și posturi non-combatante, a relatat Moscow Times.

foto profimedia
foto profimedia

Școala Superioară de Economie a confirmat că îi încurajează pe studenți săi să se înroleze în armată, alături de alte instituții academice din Rusia, promițând bonusuri  de 5,2 milioane de ruble (68.600 USD).

Oferta promovată de universități este următoarea: contracte pe un an în unitățile de drone ale armatei ruse, care operează departe de prima linie de frontului.

Grupurile rusești pentru bună guvernare au avertizat însă că oferta ar putea fi înșelătoare, a relatat publicația citată.

„În realitate, te-ai putea trezi pe linia frontului, inclusiv ca membru al unei unități de asalt”, a scris pe Telegram Artiom Kliga, avocat în cadrul unei organizații juridice.

Acesta a făcut observația că toate contractele cu armata rusă sunt semnate pe termen nelimitat, potrivit decretului de mobilizare din 2022 al președintelui rus Vladimir Putin, emis la începutul invaziei în Ucraina.

Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova, Universitatea Federală Siberiană și Universitatea Tehnologică de Stat Șuhov din Belgorod sunt angajate în campanii similare de recrutare, a relatat The Moscow Times.

Studenților ce riscă exmatricularea li se oferă „contracte speciale” cu armata

Pottrivit unei scrisori trimise săptămâna trecută Școlii Superioare de Economie (HSE) din Moscova, toți studenții ruși de sex masculin care urmează să fie exmatriculați vor avea oportunitatea de a se înrola pentru un an în forțele fără pilot ale Rusiei.

Scrisoarea, postată pe canalul media T-Invariant Telegram și relatată de Insider, o publicație independentă de investigații rusă, anunță că studenții vor primi sprijin financiar și vor avea parte de două luni de pregătire specializată ca parte a unui „contract special” cu armata rusă.

Studenții nu vor fi transferați la alte unități, cum ar fi forțele de asalt, vor fi eliberați din armată după un an de serviciu, după care vor avea posibilitatea să își continue studiile sau pot opta pentru reînnoirea contractului . 

Rapoarte similare au apărut în decembrie privind oferte similare pentru studenții de la Institutul de Fizică și Tehnologie (MIPT) din Moscova, cărora li s-a promis că vor fi înrolați ca operatori de drone.

T-Invariant a relatat că studenților li s-au promis 5 milioane de ruble (aproximativ 55.000 de euro) pentru a semna un contract cu armata rusă.

Presa rusă relatează că aceste campanii de recrutare fac parte din eforturile mai ample ale Moscovei de a-și completa efectivele în războiul său de uzură în Ucraina.

Moscova a introdus recrutarea obligatorie pe tot parcursul anului, a constrâns în secret locuitorii teritoriilor ucrainene ocupate să lupte împotriva propriei țări și a atras luptători străini pe baza unor promisiuni false privind locuri de muncă departe de front, printre alte tactici.  

Rusia

