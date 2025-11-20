Rusia recrutează rezidenți din țările baltice pentru operațiuni informaționale legate de războiul din Ucraina

Rusia a intensificat operațiunile informaționale în statele baltice, au avertizat Letonia și Estonia, precizând că Rusia recrutează rezidenți pentru a răspândi narațiunea Moscovei privind pericolul la adresa comunităților vorbitoare de rusă, unul dintre motivele invocate de Moscova pentru invazia în Ucraina, relatează Euromaidan press.

Serviciile secrete rusești apelează la aplicații de mesagerie, activiști marginali cetățeni ce călătoresc peste hotare, rețele informale și creatori de conținut online pentru activitatea sa de influență în Europa, arată investigație a emisiunii De facto din Letonia.

Autoritățile estoniene l-au reținut la începutul lunii noiembrie pe videograful Oleg Besedin, acesta fiind acuzat că primit instrucțiuni directe cu privire la conținutul politic pe care să îl promoveze. În videoclipurile acestuia apăreau personalități pro-Kremlin ce amplificau acuzațiile de discriminare împotriva vorbitorilor de limbă rusă în Europa.

Narațiuni folosite de Rusia pentru a justifica invazia în Ucraina

Procurorii letoni au formulat acuzații împotriva activistului leton Aleksandrs Gaponenko, care a sugerat la o conferință online găzduită de „Institutul pentru Țările CSI” cu sediul la Moscova, că Rusia ar trebui să pregătească bazele ideologice pentru o viitoare „intervenție umanitară” în țările baltice.

Potrivit evaluărilor agențiilor de securitate din Letonia și Estonia, răspândirea acestor narațiuni fac parte dintr-un efort mai amplu al Rusiei de a prezenta guvernele baltice ca fiind ostile vorbitorilor de limbă rusă.

Recruții sunt plătiți în numerar, dar și în criptomonede

Rusia recrutează în special pe Telegram și TikTok. Potrivit Serviciului de Securitate al Statului leton Rusia folosește fundații susținute de stat și rute de plată informale, inclusiv numerar și criptomonede, pentru a plăti activiști pro-Kremlin.

Anchetatori letoni au raportat și cazuri în care serviciile rusești au transmis instrucțiuni prin intermediul unor rețele de canale Telegram pentru acțiuni la scară mică în interiorul Letoniei, precum distribuirea de pliante ostile sau texte formulate în așa fel încât să pară că au fost scrise ucraineni.

Recruții tipici sunt tineri sau persoane fără venituri stabile, care acționează motivați de plăți mai degrabă decât de ideologie. Plățile variază între 15 și 500 de euro, potrivit procurorilor.

Autoritățile din țările baltice lansează un avertisment: operațiunile informaționale ale Rusiei devin stratificate, locale și persistente și vor continua să vizeze grupurile vulnerabile atâta vreme cât culeg roade din aceste campanii de influență.