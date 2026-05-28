Singurul castel din România al cărui proiect de restaurare a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu

Castelul Banffy din Răscruci a fost distins cu Premiul Europa Nostra pentru modul în care au fost realizate lucrările de conservare, precum și pentru reutilizarea adaptativă a obiectivului cultural prin reintegrarea în viața comunității.

Castelul Bánffy din Răscruci FOTO: Comisia Europeană

Comisia Europeană și Europa Nostra au anunțat câștigătorii ediției 2026 ai Premiilor Europene pentru Patrimoniu/Premiilor Europa Nostra, cofinanțate prin programul Europa Creativă al UE. Castelul Bánffy din Răscruci se numără printre câștigătorii din acest an la categoria Conservare și Reutilizare Adaptivă. 

„Restaurarea castelului a fost realizată cu un profund respect pentru istorie și autenticitate, urmărind totodată să-i ofere o funcțiune contemporană: un spațiu deschis — un centru cultural dedicat evenimentelor, educației și dialogului, contribuind la promovarea valorilor culturale și la consolidarea identității locale”, se arată în anunțul făcut de Comisia Europeană. 

Câștigătorii vor fi celebrați joi, în cadrul Ceremoniei Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2026, la Teatrul Municipal din Nicosia (Cipru).

Castelul Bánffy din Răscruci este singurul proiect din România distins cu Premiul European pentru Patrimoniu – Europa Nostra 2026, potrivit monitorulcj.ro.

Astfel, județul Cluj a primit această distincție dintr-un număr total de 261 de aplicații eligibile, depuse de 40 de țări europene. Juriul competiției, format din experți renumiți în patrimoniu, a apreciat în mod deosebit felul în care Consiliul Județean a reușit să implementeze proiectul de restaurare, conservare și punere în valoare a acestui edificiu:  „Proiectul [...] demonstrează cum un domeniu aristocratic neglijat poate fi reintegrat în viața contemporană a comunității. Abordarea sa integrată a restaurat clădirea, grădinile și peisajul ca un ansamblu coerent, încurajând în același timp administrarea pe termen lung, dezvoltarea competențelor și o implicare locală puternică într-un context rural”.

Castelul Bánffy este unul dintre exemplele bine conservate de arhitectură nobiliară de sfârșitul secolului al XIX-lea din Transilvania. Situat în Răscruci, un sat rural de lângă Cluj-Napoca, domeniul face parte dintr-un peisaj istoric mai amplu. Aspectul actual al clădirii datează în mare parte din perioada 1875-1885, când baronul Ádám Bánffy a remodelat reședința. Interioarele au supraviețuit secolului al XX-lea, păstrând o mare parte din decorațiunile originale intacte. După naționalizarea din 1948, clădirea a fost folosită ca școală din 1967 până la începutul anilor 2000.

Castelul Bánffy din Răscruci FOTO: Flickr

Ultimele lucrări semnificative de restaurare datează din anii 1960. După închiderea sa în 2005, lipsa încălzirii și a întreținerii au dus la o deteriorare progresivă, în special a interioarelor și a elementelor decorative. Amplu proiect de restaurare  Proiectul de restaurare a început în 2018 și a fost finalizat în 2023. Obiectivele sale au fost de a readuce castelul și împrejurimile sale la aspectul moșiei nobiliare create de Ádám Bánffy, de a-l adapta pentru a fi utilizat ca centru cultural și de a sprijini dezvoltarea locală prin atragerea de vizitatori.

Au fost efectuate studii preliminare ample, inclusiv cercetări istorice, investigarea fațadelor, analiza straturilor și finisajelor de pictură istorice, studii arheologice și biologice și un studiu arboric al parcului. S-au păstrat aspectul original și detaliile ornamentale ale clădirii. Au fost conservate lambriurile din lemn, tavanele sculptate, ușile și ferestrele istorice, șemineele, sobele din teracotă, vitraliile și elementele sculpturale. În loc de ciment s-au folosit mortare și tencuieli pe bază de var. Lucrările s-au bazat pe materiale și tehnici meșteșugărești tradiționale. În timpul lucrărilor, au fost descoperite și restaurate in situ tavane decorative și ancadramente din piatră în stil baroc, necunoscute anterior.

Castelul Bánffy din Răscruci FOTO: Flickr

Parcul din jur a fost reabilitat pe baza imaginilor de arhivă și a analizei amplasamentului. Bazinul acvatic, canalul și lacul au fost restaurate, urnele au fost conservate sau recreate după modele istorice, iar porumbarul plutitor în stil japonez a fost reconstruit. Castelul și parcul sunt deschise locuitorilor locali, vizitatorilor și specialiștilor, evenimente publice și activități educaționale având loc la fața locului. Măsurile de accesibilitate includ parcare adaptată și acces cu lift pentru vizitatorii cu mobilitate redusă. Un model digital 3D al castelului a fost produs și pus la dispoziția publicului.  

