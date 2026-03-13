search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia se grăbește să extindă rapid forța de drone la peste 100.000 de operatori după pierderile suferite pe frontul din sud

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Rusia se pregătește să își extindă semnificativ capacitățile de război cu drone, având ca obiectiv crearea unei forțe de aproximativ 101.000 de militari specializați în drone până la 1 aprilie, potrivit șefului armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, citat de Euromaidan Press.

Armata Ucrainei antrenamente pentru a opera roboți tereștri FOTO Profimedia jpg

Într-o declarație publicată pe Facebook, Sîrski a scris că, potrivit serviciilor ucrainene de informații, Moscova accelerează formarea unor unități specializate de drone pentru a schimba cursul războiului. Aceste formațiuni ar urma să consolideze capacitățile Rusiei pe câmpul de luptă, în special pe fronturile din sud, unde forțele ruse ar fi pierdut inițiativa și teritorii în fața Ucrainei.

„Războiul a intrat într-o nouă etapă”, a scris Sîrski, subliniind că dezvoltarea rapidă și utilizarea pe scară largă a dronelor de atac au extins așa-numitele „zone ale morții” pe câmpul de luptă -  zone în care trupele și vehiculele sunt vulnerabile la atacuri cu drone.

Rusia își crește producția de drone

Potrivit lui Sîrski, industria rusă a ajuns la o capacitate de producție de peste 19.000 de drone FPV pe zi, ceea ce reflectă o accelerare majoră a producției. Dronele FPV sunt aparate mici, foarte manevrabile, dotate cu camere care permit operatorilor să le ghideze spre ținte.

În ciuda acestei expansiuni industriale rapide, Sîrski a declarat că Ucraina menține încă un avantaj tactic în utilizarea dronelor FPV multirotor în luptă. Unitățile ucrainene au dezvoltat mai multe tehnici inovatoare pe câmpul de luptă și continuă să lucreze la sisteme  noi pentru a-și păstra avantajul.

Printre aceste inovații se numără dronele FPV controlate prin fibră optică, care sunt conectate fizic la operator prin cablu, în loc să folosească semnale radio. Această soluție le permite să funcționeze chiar și în zone intens afectate de sisteme de război electronic care bruiază comunicațiile wireless.

Ucraina intensifică atacurile cu drone

În paralel, Ucraina și-a extins semnificativ propriile operațiuni cu drone. Sîrski a dezvăluit că dronele ucrainene au lovit peste 105.000 de ținte rusești doar în luna februarie. Aproximativ un sfert dintre aceste lovituri au fost realizate de unitățile specializate ale forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei.

În aceeași perioadă, dronele ucrainene au vizat aproximativ 4.200 de poziții ale operatorilor ruși de drone, reflectând strategia ce ia amploare de a neutraliza echipele de UAV ale inamicului înainte ca acestea să lanseze atacuri.

Pentru a contracara atacurile cu drone ale Rusiei, Forțele Armate ale Ucrainei au început să formeze plutoane specializate de interceptare a dronelor în cadrul unităților de pe linia frontului. Aceste echipe au misiunea de a distruge dronele inamice, inclusiv FPV-uri și quadcoptere.

Ele folosesc o varietate de echipamente, precum puști anti-dronă, sisteme de război electronic și dispozitive de lansare a plaselor, proiectate pentru a dezactiva sau captura dronele ostile înainte ca acestea să își atingă țintele.

Roboții tereștri, tot mai prezenți pe câmpul de luptă

Pe lângă drone, sistemele robotice terestre sunt tot mai prezente pe front. Sîrski a precizat că forțele ucrainene au efectuat peste 2.300 de misiuni folosind astfel de platforme în ultima lună.

Majoritatea acestor misiuni au fost dedicate logisticii, cum ar fi transportul de muniție, provizii sau evacuarea răniților din zone periculoase. Totuși, roboții sunt utilizați din ce în ce mai mult și pentru sarcini de inginerie militară și sprijin direct în luptă.

O cursă tehnologică

Sîrski a subliniat că extinderea capacităților fără pilot rămâne una dintre prioritățile principale ale armatei ucrainene, în contextul în care războiul cu Rusia se transformă într-o cursă tehnologică în domeniul sistemelor autonome și robotică de câmpul de luptă,

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?