Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un conflict izbucnit într-un autobuz Publitrans din Pitești s-a transformat într-o adevărată bătaie între o pasageră și șofer, după ce femeia ar fi pulverizat spray iritant în interiorul mijlocului de transport. Mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un incident violent a avut loc miercuri seara, 27 mai, în Pitești, pe bulevardul Armând Călinescu, în zona Colegiului „I.C. Brătianu”, unde mai multe echipaje de poliție și un echipaj SMURD au intervenit de urgență în urma unui conflict produs într-un autobuz Publitrans.

Potrivit presei locale, incidentul a pornit din cauza unei femei de aproximativ 40 de ani, care, imediat ce s-a urcat în autobuz, a început să agreseze verbal pasagerii, adresându-le injurii şi manifestând un comportament agitat.

Martorii au declarat că atmosfera din autobuz s-a tensionat treptat, mai mulți călători încercând inițial să ignore situația, însă fără rezultat, întrucât femeia ar fi continuat să provoace scandal și să amenințe persoanele din jur.

În aceste condiții, șoferul ar fi intervenit, încercând să o potolească, moment în care situația a escaladat brusc. Femeia ar fi scos un spray iritant-lacrimogen și l-ar fi pulverizat în interiorul autobuzului, îndreptând jetul spre conducătorul auto. În scurt timp, aerul a devenit irespirabil, iar pasagerii au început să tușească și să se panicheze, mulţi dintre ei cerând şoferului să oprească pentru a coborî.

În timp ce un călător a solicitat ajutor la 112, conflictul dintre șofer și pasageră a degenerat într-o bătaie în toată regula, cu pumni şi îmbrânceli. Martorii susțin că femeia a fost cea care l-a lovit prima pe conducătorul auto, iar acesta ar fi ripostat la fel de violent, imobilizând-o, în cele din urmă pe o banchetă, cu ajutorul unui pasager.

La faţa locului au sosit mai multe echipaje de poliţie şi ambulanţe, câţiva pasageri primind îngrijiri de la personalul medical, după ce au inhalat sprayul iritant pulverizat de femeie în autobuz.

De asemenea, şoferul a fost preluat de un echipaj SMURD, care i-a acordat îngrijiri la fața locului, ulterior fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit acelorași surse, asupra femeii ar fi fost găsite și alte obiecte periculoase, între care o macetă și un spray paralizant, motiv pentru care a fost încătuşată de poliţişti chiar în autobuz. Ulterior, ea a fost transportată la spital pentru evaluare medicală, apoi dusă la audieri şi reţinută pentru 24 de ore.

Sursă: Facebook

Ce spune Publitrans

Reprezentanții Publitrans au transmis că incidentul este în prezent în analiză la instituțiile competente și că societatea cooperează cu autoritățile pentru stabilirea exactă a împrejurărilor. Aceștia au precizat că șoferul nu are atribuții de intervenție în astfel de situații, însă a acționat pentru a limita riscurile și a proteja pasagerii.

„Referitor la incidentul petrecut în seara zilei de 27.05.2026, într-un autobuz aparținând Publitrans 2000 S.A., facem următoarele precizări:

Publitrans 2000 condamnă ferm orice formă de violență și se delimitează categoric de orice comportament agresiv care poate pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului din transportul public. În prezent, incidentul este analizat de instituțiile abilitate, iar cercetările sunt în desfășurare. Din acest motiv, pentru a nu afecta actul de anchetă și pentru a evita formularea unor concluzii premature, societatea nu poate face aprecieri privind circumstanțele exacte ale producerii evenimentului și nu poate furniza informații suplimentare până la finalizarea verificărilor de către organele competente.

Conform informațiilor disponibile până la acest moment, în interiorul autobuzului a existat o situație tensionată, generată de un comportament care a afectat siguranța pasagerilor, fiind semnalată inclusiv utilizarea unui spray iritant-lacrimogen. În acest context, conducătorul auto a intervenit cu scopul de a limita riscurile și de a preveni agravarea situației, urmărind protejarea călătorilor aflați în mijlocul de transport.

Potrivit datelor preliminare, acesta a avut nevoie ulterior de îngrijiri medicale. Precizăm că șoferul nu are atribuții specifice de intervenție în astfel de situații, însă, având în vedere contextul creat în spațiul public reprezentat de mijlocul de transport și riscurile existente pentru pasageri, acesta a acționat în condiții dificile, având ca prioritate siguranța persoanelor aflate în autobuz.

Siguranța călătorilor și a angajaților rămâne o prioritate permanentă pentru Publitrans 2000. În acest sens, societatea colaborează constant cu instituțiile abilitate și desfășoară periodic acțiuni comune cu Poliția Locală și Jandarmeria pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță în mijloacele de transport public”, declarat directorul Publitrans, Manuel Rotaru.

