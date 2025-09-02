search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Noua strategie a Rusiei: sabotorii din cartier. Recrutare prin Telegram, plăți în bitcoin

0
0
Publicat:

Londra, Madrid, Praga. În spatele unor incendii aparent banale, anchetatorii occidentali au descoperit o nouă tactică a serviciilor rusești: recrutarea infractorilor locali pentru operațiuni de sabotaj. Un fenomen greu de cuantificat, dar tot mai prezent în Europa.

Depozit incendiat de un sabotor plătit de Moscova/FOTO:X
Depozit incendiat de un sabotor plătit de Moscova/FOTO:X

La prima vedere, imaginile surprinse de camerele de supraveghere în martie 2024, într-un parc industrial din estul Londrei, păreau să redea un simplu act de vandalism. Doi bărbați mascați, cu mișcări sigure, stropeau cu benzină poarta unui depozit, aprindeau o cârpă și fugeau în noapte. Nimic ieșit din comun pentru polițiștii britanici obișnuiți cu incidente similare în zonele industriale.

Doar că acel depozit aparținea unei companii ucrainene care trimitea ajutoare umanitare și echipamente de comunicație prin satelit în Ucraina. Iar 10 zile mai târziu, un alt depozit al aceleiași firme era incendiat, de data aceasta în Madrid. Anchetatorii au înțeles că nu mai este vorba de o simplă răfuială locală, ci de un posibil act de sabotaj coordonat.

În lunile care au urmat, ancheta condusă de autoritățile britanice a scos la iveală ceea ce oficialii NATO avertizează de mai bine de un an: serviciile secrete ruse recrutează, de la distanță, infractori locali pentru a derula operațiuni subversive în Europa. Sunt plătiți prin criptomonede, comunicațiile se fac pe aplicații criptate, iar scopul e simplu: destabilizare și intimidare.

„Este o tendință relativ nouă – folosirea unor intermediari din lumea criminalității organizate pentru a acționa în numele unui stat străin,” a declarat Cmdr. Dominic Murphy, șeful unității antiteroriste din cadrul Poliției Metropolitane din Londra.

Recrutare prin Telegram. Plăți în bitcoin

Așa începe și povestea lui Dylan Earl, un tânăr de 21 de ani din Londra, cunoscut pentru activități de trafic de droguri, care în martie 2024 a intrat în contact cu un cont anonim de pe Telegram, sub pseudonimele „Privet Bot” și „Lucky Strike”. Contul era administrat de un reprezentant al Grupului Wagner – organizație paramilitară rusă cu un trecut notoriu în Siria și Ucraina.

Inițial, Earl s-a oferit voluntar pentru a se alătura Wagner. „Am nevoie de un nou început,” scria el. Dar rușii aveau alte planuri pentru el: sabotaj pe teritoriul Marii Britanii.

În schimbul a aproximativ 8.000 de dolari, i s-a cerut să incendieze depozitul ucrainean. A primit, totodată, promisiuni de pașapoarte, cetățenie, chiar și protecție. I s-a recomandat să urmărească serialul american „The Americans”, despre agenți KGB sub acoperire. „Uită-te cum vorbesc despre Rusia... dar uită-te la UK și SUA. Droguri, oameni fără adăpost. Frică, frate. Totul e propagandă,” îi scria recrutorul.

Earl nu s-a oprit. A strâns rapid o echipă de tineri cu cazier. Jake Reeves, 23 de ani, era singurul care știa cine e în spatele comenzii. Ceilalți – Nii Kojo Mensah, Jakeem Rose și Ugnius Asmena – credeau că e doar o „afacere” tipică. Incendiul a fost transmis live pe FaceTime, iar autorii au fost ulterior condamnați pentru incendiere cu circumstanțe agravante.

O metodă ieftină, cu efecte strategice

După ce anchetatorii au obținut acces la telefonul lui Earl, au descoperit firul direct către Wagner. El și Reeves au pledat vinovat pentru incendiere și infracțiuni împotriva securității naționale. Oficial, nu există indicii că ar fi fost implicați și în alte atacuri similare din Europa.

Totuși, schema apare și în alte țări: în mai 2024, autoritățile poloneze au acuzat o rețea de a fi fost plătită de Moscova pentru a incendia cel mai mare mall din țară. În Cehia, un columbian a primit opt ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru incendierea unor autobuze, la ordinul unui contact rusesc de pe Telegram.

Deși aceste acțiuni nu implică agenți profesioniști ruși, eficiența lor este una semnificativă: crează panică, distrug infrastructură, transmit un mesaj.

În cazul din Londra, poliția britanică a descoperit că grupul pregătea deja o operațiune de răsunet: răpirea unui disident rus, Yevgeny Chichvarkin, și incendierea restaurantului său de lux „Hide”.

„Este un exemplu clar de utilizare a unor proxy locali pentru a desfășura activități grave în numele statului rus,” a spus Murphy, într-o declarație oficială.

Kremlinul, ca de obicei, neagă orice implicare. „Rusia nu a desfășurat niciodată acțiuni de sabotaj în Regatul Unit și nici nu intenționează să o facă,” a transmis Ambasada Rusiei la Londra.

Dar trendul pare să continue. Și dacă până de curând sabotorii ruși erau foști agenți GRU cu pașapoarte false, azi pot fi tineri din suburbiile Londrei, atrași de bani, criptomonede și promisiuni de glorie iluzorie.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
digi24.ro
image
Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China
stirileprotv.ro
image
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
gandul.ro
image
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
mediafax.ro
image
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
fanatik.ro
image
Brutalitatea cu care acționa clanul Motoi. Interlop deranjat când i s-au lăsat 500 de euro pe masă: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
libertatea.ro
image
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a crezut că a câștigat la loterie 100 de dolari și s-a bucurat. Apoi, zerourile „au continuat să tot apară”
antena3.ro
image
Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul
observatornews.ro
image
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Anunţul momentului despre ora de iarnă! Ce se întâmpla în această toamnă, autorităţile au luat decizia
playtech.ro
image
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Românii care au cel puțin un hectar de pământ, pot primi 10.000 euro de la stat
kanald.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
O nouă BOMBĂ în showbiz! Încă un cuplu celebru din România s-a DESPĂRȚIT! Erau logodiți și se pregăteau de nuntă, dar au anulat tot!
romaniatv.net
image
Veste majoră pentru toți românii care plătesc facturi!
mediaflux.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Imagini de senzație cu Eric Roberts la București! Marele actor, impresionat la cina cu românii: „Sunteți foarte calzi și primitori”
click.ro
image
Dezmăț total după terminarea filmărilor de la Insula Iubirii! Ispitele s-au „combinat” între ele mai ceva ca în show-urile matrimoniale. Cum s-au terminat poveștile
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
index jpg
Giorgio Basta, povestea generalului - mercenar care a comandat asasinarea lui Mihai Viteazul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Scandalul a atins cote maxime! Cărui regal i-a ordonat Prințul William să stea departe de el

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă