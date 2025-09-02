Noua strategie a Rusiei: sabotorii din cartier. Recrutare prin Telegram, plăți în bitcoin

Londra, Madrid, Praga. În spatele unor incendii aparent banale, anchetatorii occidentali au descoperit o nouă tactică a serviciilor rusești: recrutarea infractorilor locali pentru operațiuni de sabotaj. Un fenomen greu de cuantificat, dar tot mai prezent în Europa.

La prima vedere, imaginile surprinse de camerele de supraveghere în martie 2024, într-un parc industrial din estul Londrei, păreau să redea un simplu act de vandalism. Doi bărbați mascați, cu mișcări sigure, stropeau cu benzină poarta unui depozit, aprindeau o cârpă și fugeau în noapte. Nimic ieșit din comun pentru polițiștii britanici obișnuiți cu incidente similare în zonele industriale.

Doar că acel depozit aparținea unei companii ucrainene care trimitea ajutoare umanitare și echipamente de comunicație prin satelit în Ucraina. Iar 10 zile mai târziu, un alt depozit al aceleiași firme era incendiat, de data aceasta în Madrid. Anchetatorii au înțeles că nu mai este vorba de o simplă răfuială locală, ci de un posibil act de sabotaj coordonat.

În lunile care au urmat, ancheta condusă de autoritățile britanice a scos la iveală ceea ce oficialii NATO avertizează de mai bine de un an: serviciile secrete ruse recrutează, de la distanță, infractori locali pentru a derula operațiuni subversive în Europa. Sunt plătiți prin criptomonede, comunicațiile se fac pe aplicații criptate, iar scopul e simplu: destabilizare și intimidare.

„Este o tendință relativ nouă – folosirea unor intermediari din lumea criminalității organizate pentru a acționa în numele unui stat străin,” a declarat Cmdr. Dominic Murphy, șeful unității antiteroriste din cadrul Poliției Metropolitane din Londra.

Recrutare prin Telegram. Plăți în bitcoin

Așa începe și povestea lui Dylan Earl, un tânăr de 21 de ani din Londra, cunoscut pentru activități de trafic de droguri, care în martie 2024 a intrat în contact cu un cont anonim de pe Telegram, sub pseudonimele „Privet Bot” și „Lucky Strike”. Contul era administrat de un reprezentant al Grupului Wagner – organizație paramilitară rusă cu un trecut notoriu în Siria și Ucraina.

Inițial, Earl s-a oferit voluntar pentru a se alătura Wagner. „Am nevoie de un nou început,” scria el. Dar rușii aveau alte planuri pentru el: sabotaj pe teritoriul Marii Britanii.

În schimbul a aproximativ 8.000 de dolari, i s-a cerut să incendieze depozitul ucrainean. A primit, totodată, promisiuni de pașapoarte, cetățenie, chiar și protecție. I s-a recomandat să urmărească serialul american „The Americans”, despre agenți KGB sub acoperire. „Uită-te cum vorbesc despre Rusia... dar uită-te la UK și SUA. Droguri, oameni fără adăpost. Frică, frate. Totul e propagandă,” îi scria recrutorul.

Earl nu s-a oprit. A strâns rapid o echipă de tineri cu cazier. Jake Reeves, 23 de ani, era singurul care știa cine e în spatele comenzii. Ceilalți – Nii Kojo Mensah, Jakeem Rose și Ugnius Asmena – credeau că e doar o „afacere” tipică. Incendiul a fost transmis live pe FaceTime, iar autorii au fost ulterior condamnați pentru incendiere cu circumstanțe agravante.

O metodă ieftină, cu efecte strategice

După ce anchetatorii au obținut acces la telefonul lui Earl, au descoperit firul direct către Wagner. El și Reeves au pledat vinovat pentru incendiere și infracțiuni împotriva securității naționale. Oficial, nu există indicii că ar fi fost implicați și în alte atacuri similare din Europa.

Totuși, schema apare și în alte țări: în mai 2024, autoritățile poloneze au acuzat o rețea de a fi fost plătită de Moscova pentru a incendia cel mai mare mall din țară. În Cehia, un columbian a primit opt ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru incendierea unor autobuze, la ordinul unui contact rusesc de pe Telegram.

Deși aceste acțiuni nu implică agenți profesioniști ruși, eficiența lor este una semnificativă: crează panică, distrug infrastructură, transmit un mesaj.

În cazul din Londra, poliția britanică a descoperit că grupul pregătea deja o operațiune de răsunet: răpirea unui disident rus, Yevgeny Chichvarkin, și incendierea restaurantului său de lux „Hide”.

„Este un exemplu clar de utilizare a unor proxy locali pentru a desfășura activități grave în numele statului rus,” a spus Murphy, într-o declarație oficială.

Kremlinul, ca de obicei, neagă orice implicare. „Rusia nu a desfășurat niciodată acțiuni de sabotaj în Regatul Unit și nici nu intenționează să o facă,” a transmis Ambasada Rusiei la Londra.

Dar trendul pare să continue. Și dacă până de curând sabotorii ruși erau foști agenți GRU cu pașapoarte false, azi pot fi tineri din suburbiile Londrei, atrași de bani, criptomonede și promisiuni de glorie iluzorie.